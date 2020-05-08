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Светлана Зейналова рассказала о предательстве любимых и воспитании «особенной» дочери

Светлана Зейналова 8 мая отмечает 43-летие. В разговоре с журналистами ведущая «Доброго утра» рассказала о предательстве родных, разводе и воспитании «особенной» дочери.
Светлана Зейналова рассказала о предательстве любимых и воспитании «особенной» дочери

Зейналова была стеснительной и робкой девочкой, которая «расцветала» при мысли о театре. Перед поступлением в Щепкинское училище ей пришлось три года изучать психологию. Получив диплом, начинающая звезда устроилась в театр «У Никитинских ворот». Денег не хватало, поэтому молодая особа подрабатывала официанткой. Вскоре подруга привела ее на радио MAXIMUM, после чего карьера будущей знаменитости пошла в гору.

В 20 лет Зейналова чуть не попала под колеса автомобиля. Инцидент стал началом ее знакомства с водителем. Роман пары был бурным, но через три месяца парень исчез. В училище юная студентка стала встречаться с Иваном. Отношения изжили себя спустя два года. Третий избранник сбежал от ведущей, прихватив с собой все сбережения.

Зейналова вышла замуж за Алексея Глазатова, возглавлявшего радио MAXIMUM. Первая ее беременность закончилась выкидышем, за которым последовала депрессия. Ведущая пришла в себя, получив должность на ТВЦ, а вскоре узнала, что ждет ребенка. Почти все 9 месяцев она провела в больнице, но незадолго до родов врачи нашли у малышки порок сердца и сделали операцию. Через некоторое время дочери Зейналовой поставили диагноз «аутизм». Супруг негативно отреагировал на новость, а вскоре подал на развод.

Через некоторое время в жизни Зейналовой появился Дмитрий Ленский. В 2018 году она родила от маркетолога дочь Веронику, а вскоре пара рассталась.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:00

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