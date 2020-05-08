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Беременная Ольга Рапунцель собралась в Москву

Беременная Ольга Рапунцел собралась вернуться в Москву. По словам звезды «Дома-2», на Сейшелах сняли карантин, из-за чего в скором времени возобновятся рейсы в Россию.
Беременная Ольга Рапунцель собралась в Москву

«Совсем скоро мы сможем улететь в Москву. Там меня ждет новая квартира, которую я выиграла в «Человеке года». Нам еще предстоит сделать ремонт, на что нужно время. Чем быстрее мы вернемся в Москву, тем лучше. Очень надеюсь на помощь мужа, который пообещал проводить больше времени с нами, а не на съемочной площадке», - рассказала Рапунцель.

Звезда «Дома-2» также заявила, что до вылета на Сейшелы они с супругом сняли жилище в Москве, так и не успев в ней пожить. Аренду при этом приходится исправно платить каждый месяц. По словам Рапунцель, новость о снятии карантина подняла ей настроение. Уже совсем скоро можно будет пройтись по магазинам или посетить любимый ресторан. Звезда собирается первым делом отправиться на шопинг и прогуляться по острову.

Рапунцель долгое время скрывала беременность. Изначально она утверждала, что просто поправилась, но в итоге все же призналась, так как стал заметен ее округлившийся живот. Звезда «Дома-2» переживала по поводу родов в другой стране и даже начала искать опытного врача на Сейшелах.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:09

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