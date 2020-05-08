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"Ему виднее": Сутулова раскритиковала Васильева за разбор ее стиля

Ольга Сутулова ответила Александру Васильеву на разбор ее стиля. По словам актрисы, модный эксперт часто делает выводы о людях, с которыми не знаком лично.

Васильев сравнил Сутулову с Евой Грин, назвав ее «женщиной-вамп». По мнению модного эксперта, актриса могла бы отлично справиться с ролью волшебницы из голливудской сказки, так как имеет агрессивные черты лица. Также она смогла бы сыграть драматического персонажа, сделав его образ контрастным.
«Не стоит пытать вамп с роковой женщиной. Сутулова отличается некой таинственностью. Темный цвет глаз, черные волосы и брови с ярким очертаниями делают лицо очень выразительным. Таким же типажом обладает Ева Грин, но она пользуется особенностями внешности правильно, играя спорных персонажей», - рассказал Васильев.

"Ему виднее": Сутулова раскритиковала Васильева за разбор ее стиля

«Я не хочу спорить с модным критиком, так как ему виднее. Особенно если он не знаком с человеком, о котором так детально рассказывает. Образ женщины-вамп был скорее придуман во времена сериала «Содержанки». Я же не считаю себя роковой женщиной. По крайней мере, никогда не делала акцент на таком образе», - отметила Сутулова.

По словам актрисы, у нее много общего с персонажем Алисой, которую она играет. Сутулова подчеркнула, что многих женщинам не хватает любви к самим себе, из-за чего амбициозные цели кажутся недостижимыми.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:30

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