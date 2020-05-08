Ученые связали исчезновение Луны в 1110 году с извержением вулкана Гекла

«Также рассматривается и вторая версия, но и в ней фигурирует вулкан. Речь идет об Асама, расположенном в Японии. В 1109 году произошло его извержение, из-за которого поля покрылись слоем пепла. Следующий год стал очень холодным из-за постоянных осадков, ввиду чего в стране начались неурожаи и голод», - рассказали ученые.





Упоминания об исчезновении Луны имеются во многих научных работах ученых того времени. Современные специалисты проанализировали активность вулкана Гекла и установили, что в 1104 году произошло извержение, ставшее одним из самых масштабных за время его существования. Килотонны пыли поднялись в воздух и превратились в массивные облака, двигающиеся вместе с циклонами.В ряде стран азиатского и европейского континентов исчезновение Луны описывалось, как «наказание от высших сил», из-за которого мир погрузился в голод. Извержение вулканов привело к незначительным климатическим изменениям, что свойственно для катаклизмов такого масштаба. По словам специалистов, ситуация могла бы усугубиться из-за начала цепной реакции, но ее удалось избежать.