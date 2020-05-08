Ученые опровергли данные о динозаврах из фильма «Парк Юрского периода»

«Мы изучили зубы ящера Deinonychus, обитавшего в Северной Америке около 115-108 млн лет назад. В работе использованы данные о травоядных и крокодиловых динозаврах. Разница в зубах показывает, что особи питались разными продуктами, а значит не охотились вместе», - пояснил ученый.





Палеонтолог Джозеф Фредериксон рассказал, что плотоядные динозавры обычно изображаются стаями, хотя им такое поведение не свойственно. Доказать или опровергнуть теорию сейчас сложно, поскольку человечество лишено возможности наблюдать за этими вымершими животными.Ученые попытались ответь на вопрос, используя косвенные методы. Птицы и крокодилы, произошедшие от динозавров, никогда не охотятся группами. Вторым доказательством стал рацион хищников. К примеру, драконы Комодо прячут своих детенышей на деревьях. Потомство в новой среде находит разнообразную пищу, не доступную видам, действующим сообща.