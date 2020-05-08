АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Ученые опровергли данные о динозаврах из фильма «Парк Юрского периода»

Ученые из Висконсинского университета Ошкоша опровергли данные о хищниках, показанные в фильме «Парк Юрского периода». Оказалось, что динозавры никогда не охотились в стаях.
Ученые опровергли данные о динозаврах из фильма «Парк Юрского периода»

Палеонтолог Джозеф Фредериксон рассказал, что плотоядные динозавры обычно изображаются стаями, хотя им такое поведение не свойственно. Доказать или опровергнуть теорию сейчас сложно, поскольку человечество лишено возможности наблюдать за этими вымершими животными.

Ученые попытались ответь на вопрос, используя косвенные методы. Птицы и крокодилы, произошедшие от динозавров, никогда не охотятся группами. Вторым доказательством стал рацион хищников. К примеру, драконы Комодо прячут своих детенышей на деревьях. Потомство в новой среде находит разнообразную пищу, не доступную видам, действующим сообща.
«Мы изучили зубы ящера Deinonychus, обитавшего в Северной Америке около 115-108 млн лет назад. В работе использованы данные о травоядных и крокодиловых динозаврах. Разница в зубах показывает, что особи питались разными продуктами, а значит не охотились вместе», - пояснил ученый.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алсу приняла участие в проекте "Вечная…
В Новой Зеландии прокатная компания не заметила угон 97…
В России медики допустили скрытый пик эпидемии…
«Смотрю на нее и плачу»: Анастасия Стежко и Дмитрий Старостин рассказали о первой встрече с…
Владимир Путин об отце: «В 31 год он ушел на фронт…
«Пока общаемся дистанционно»: Евгений Плющенко начал работать с Александрой…
Эвелина Блёданс о приписанном Валюшкиной романе с участником «Битвы экстрасенсов»: «Распутная же ты…
Компания ГАЗ сняла с производства старые модели…
Беременная Александра Черно весит больше 210…
Ученые опровергли данные о динозаврах из фильма «Парк Юрского…
Беременная Ольга Рапунцель собралась в…
Ученые связали исчезновение Луны в 1110 году с извержением вулкана…
Светлана Зейналова рассказала о предательстве любимых и воспитании «особенной»…
Эксперт Максим Черниговский рассказал о важности легализации продажи алкоголя…
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen…
Эксперты назвали причины запрета на использование микроволновки в…
"Ему виднее": Сутулова раскритиковала Васильева за разбор ее…
Боррель заявил о продлении 4 государствами санкций против РФ на…
Арнольд Шварценеггер разыграл поклонников роликом с «идеальной…
Историк Элен Каррер д'Анкосс назвала различия между русскими и жителями Западной…
Роза Сябитова о своем свёкре: "На фронт он ушёл в 17 лет, изменив дату…
Представлен смартфон LG Velvet с необычным…
Ученые зафиксировали уникальное свечение в небе над…
«Мы благодарны всем за тёплые поздравления»: Певица Зара показала отметившего 10-летие сына…
Названы самые продаваемые смартфоны в…
Иосиф Оганесян считает Александру Черно в меру…
Путешествия ученые назвали основной причиной распространения…
Андрей Губин: «Я страшный как чёрт, но чувствую себя лучше, чем…
Просмотреть все новости