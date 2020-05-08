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Роза Сябитова о своем свёкре: "На фронт он ушёл в 17 лет, изменив дату рождения"

Роза Сябитова рассказала поклонникам в Instagram о своем свёкре. Телеведущая сообщила, что отец ее мужа Михаила Сябитов ушел на фронт в 17 лет, изменив дату своего рождения.
Роза Сябитова о своем свёкре: "На фронт он ушёл в 17 лет, изменив дату рождения"

В честь Дня Победы Роза Сябитова опубликовала черно-белую фотографию своего свёкра. В комментарии соведущая шоу "Давай поженимся" рассказала, что отца ее мужа Михаила Сябитов звали Асман, но он поменял имя на Анатолий, чтобы было легче в общении с русскоязычными людьми. По старым документам фамилия семьи – Сабитовы, но в госпитале, куда попал свёкр телеведущей перед самой победой, молодая медсестра написала вместо "А" - "Я", и с тех пор они стали Сябитовы. Также Роза Сябитова рассказала, что отец ее мужа изменил дату своего рождения, чтобы попасть на фронт, но потом все восстановил.

Знаменитость отметила, что это настоящие истории детей того времени, которые рвались на фронт любыми способами и именно так "ковалась победа". В конце своего поста Роза Сябитова написала: "Вечная память героям! Помним и храним ваши подвиги в своих сердцах! Вы всегда останетесь для нас молодыми! С Днём Победы!".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:09

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