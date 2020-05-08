Арнольд Шварценеггер разыграл поклонников роликом с «идеальной растяжкой»
Известный голливудский киноактёр, продюсер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер на странице в Instagram опубликовал шутливый ролик, снятый дома во время карантина. 72-летний артист разыграл поклонников, продемонстрировав «идеальную растяжку».
На фоне продолжающейся пандемии коронавируса в большинстве стран введены карантинные меры, вследствие чего люди вынуждены много времени проводить дома и голливудские знаменитости в этом плане не исключение. В их числе и Арнольд Шварценеггер, пытающийся спасаться от скуки общением с поклонниками в соцсети. В последнее время артист чаще публикует ироничные и смешные видео, к примеру, показав, как учит собаку мыть лапы, чтобы избежать заражения коронавирусом.
В одном из недавних постов появился ролик, в котором Шварценеггер с сигарой во рту демонстрирует «идеальную растяжку» на кухонном столе. Актёр медленно тянется сначала к носку одной ноги, затем второй, но в итоге оказывается, что всё это просто розыгрыш. В завершающих кадрах Арнольд Шварценеггер отходит от стола, но «ноги в кроссовках» так и остались лежащими в растяжке. Видео быстро начало набирать популярность и на данное время его просмотрело уже более 2,5 млн фолловеров.
На фоне продолжающейся пандемии коронавируса в большинстве стран введены карантинные меры, вследствие чего люди вынуждены много времени проводить дома и голливудские знаменитости в этом плане не исключение. В их числе и Арнольд Шварценеггер, пытающийся спасаться от скуки общением с поклонниками в соцсети. В последнее время артист чаще публикует ироничные и смешные видео, к примеру, показав, как учит собаку мыть лапы, чтобы избежать заражения коронавирусом.
В одном из недавних постов появился ролик, в котором Шварценеггер с сигарой во рту демонстрирует «идеальную растяжку» на кухонном столе. Актёр медленно тянется сначала к носку одной ноги, затем второй, но в итоге оказывается, что всё это просто розыгрыш. В завершающих кадрах Арнольд Шварценеггер отходит от стола, но «ноги в кроссовках» так и остались лежащими в растяжке. Видео быстро начало набирать популярность и на данное время его просмотрело уже более 2,5 млн фолловеров.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:18