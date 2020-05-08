Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3





Представители AMD сообщили, что поддержка последнего продлится вплоть до 2020 года, однако теперь стоит ожидать более долгого периода активного использования. Процессоры нового типа из серии 4000 создаются непосредственно под указанный тип сокета. При этом CPU очередного поколения не имеют возможности функционировать на всех оснащенных AM4 материнских платах. Причина заключается в ограничении флеш-памяти БИОСа.Преодолеть препятствие должны материнские платы с сокетом АМ4, созданные на основе чипсетов нового типа. В данном случае речь касается продуктов линейки B550. Вдобавок, поддержка новых процессоров из серии 4000 будет обеспечена материнскими платами на основе X570.