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Представлен смартфон LG Velvet с необычным дизайном

Компания LG официально представила смартфон Velvet, отличающийся уникальным дизайном. Стоимость устройства составила 735 долларов в базовой вариации.
Представлен смартфон LG Velvet с необычным дизайном

Velvet получил дисплей на 6,8 дюйма с соотношением сторон 20,5 на 9. Сканер отпечатков пальцев в смартфоне встроен в экран. Также устройство имеет поддержку NFC и модем для передачи данных по сети пятого поколения. В комплект поставки входит стилус, определяющий более 4 тысяч степеней нажатия на дисплей.

Основой нового смартфона является процессор Snapdragon 765, устанавливаемый вместе с 8 гигабайтами оперативной памяти. LG Velvet также получил защиту от воды и пыли по протоколу IP68. На задней панели устройства разместился модуль камеры с тремя объективами на 48, 8 и 5 мегапикселей соответственно.

Смартфон работает на основе операционной системы Android 10 с оригинальной оболочкой от LG. За автономность устройства отвечает батарея на 4,3 тысячи миллиампер. Также смартфон поддерживает функцию быстрой зарядки, позволяющую восполнить запасы энергии на 50% всего за 15 минут. Пока прибор доступен только на рынке Китая. О дате выхода LG Velvet в России информации нет.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:05

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