Ученые зафиксировали уникальное свечение в небе над Марсом
Ученые из Корнельского университета заметили уникальное свечение в небе над Марсом. Не исключено, что оно образовалось в результате фотохимических реакций в атмосфере.
Астрономы допускали появление свечения над Марсом, но не могли его зафиксировать документально. Благодаря камере, установленной на современный зонд, датчики сняли явление в темноте. Аппаратура имеет высокую метеорологическую точность и подходит для изучения редких процессов на Красной планете.
Астрономы допускали появление свечения над Марсом, но не могли его зафиксировать документально. Благодаря камере, установленной на современный зонд, датчики сняли явление в темноте. Аппаратура имеет высокую метеорологическую точность и подходит для изучения редких процессов на Красной планете.
«Нам удалось также зафиксировать сейсмическую активность. Возможно, оно появилось из-за взаимодействия марсианской поверхности с атмосферой. Нам интересно посмотреть, как эти сигналы меняются в зависимости от сезона. Зонд пробудет на планете еще год и сможет проследить за интересующими нас процессами», - рассказали авторы работы.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:00