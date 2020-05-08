Ученые зафиксировали уникальное свечение в небе над Марсом

«Нам удалось также зафиксировать сейсмическую активность. Возможно, оно появилось из-за взаимодействия марсианской поверхности с атмосферой. Нам интересно посмотреть, как эти сигналы меняются в зависимости от сезона. Зонд пробудет на планете еще год и сможет проследить за интересующими нас процессами», - рассказали авторы работы.





