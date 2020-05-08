Боррель заявил о продлении 4 государствами санкций против РФ на полгода
Жозеп Боррель, возглавляющий дипломатическую службу ЕС, заявил о продлении 4 странами санкций в отношении РФ. В их список включены Украина, Черногория, Норвегия, а также Албания.
Указанные государства приняли решение оказать поддержку Евросоюзу в отношении его инициативы о повышении продолжительности ограничительных мер на политическом уровне ещё на 6 месяцев. Жозеп Боррель признался, что они обеспечат соответствие национального курса действий для соответствующего решения.
Помимо прочего, указанная четверка стран и Молдавия выразили поддержку ЕС по поводу увеличения продолжительности санкций на год в отношении Виктора Януковича, экс-главы Украины, и других 9 человек, находившихся в его окружении, сообщает ПолитЭксперт.
Указанные государства приняли решение оказать поддержку Евросоюзу в отношении его инициативы о повышении продолжительности ограничительных мер на политическом уровне ещё на 6 месяцев. Жозеп Боррель признался, что они обеспечат соответствие национального курса действий для соответствующего решения.
Помимо прочего, указанная четверка стран и Молдавия выразили поддержку ЕС по поводу увеличения продолжительности санкций на год в отношении Виктора Януковича, экс-главы Украины, и других 9 человек, находившихся в его окружении, сообщает ПолитЭксперт.