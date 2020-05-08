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Боррель заявил о продлении 4 государствами санкций против РФ на полгода

Жозеп Боррель, возглавляющий дипломатическую службу ЕС, заявил о продлении 4 странами санкций в отношении РФ. В их список включены Украина, Черногория, Норвегия, а также Албания.
Боррель заявил о продлении 4 государствами санкций против РФ на полгода

Указанные государства приняли решение оказать поддержку Евросоюзу в отношении его инициативы о повышении продолжительности ограничительных мер на политическом уровне ещё на 6 месяцев. Жозеп Боррель признался, что они обеспечат соответствие национального курса действий для соответствующего решения.

Помимо прочего, указанная четверка стран и Молдавия выразили поддержку ЕС по поводу увеличения продолжительности санкций на год в отношении Виктора Януковича, экс-главы Украины, и других 9 человек, находившихся в его окружении, сообщает ПолитЭксперт.

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Политика / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:25

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