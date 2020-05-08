«Мы благодарны всем за тёплые поздравления»: Певица Зара показала отметившего 10-летие сына Даниила
Отечественная эстрадная исполнительница Зарифа Мгоян, более известная под творческим псевдонимом Зара, на странице в Instagram опубликовала новое фото с отметившим 10-летний юбилей сыном Даниилом. Певица поблагодарила поздравивших её ребёнка за добрые и тёплые слова, в ответ пожелав всем радости и счастья.
В 2008 году певица Зара вышла замуж за начальника Управления фармации столичного депздрава Сергея Иванова, а через два года семья пополнилась первенцем – сыном Даниилом. 7 мая мальчик отпраздновал первый «круглый» юбилей, ему исполнилось 10 лет. Именинника поздравили многочисленные родственники, друзья и коллеги матери. В одной из недавних публикаций Зара разместила снимок с сыном, сделанный в день рождения, а в подписи поблагодарила всех за добрые и тёплые слова.
Зара также от себя и именинника пожелала подписчикам радости, выразив надежду на скорое окончание пандемии, когда станут возможными личные встречи без опасений заразиться коронавирусом. В завершение поста певица призвала поклонников беречь здоровье и соблюдать рекомендованные меры безопасности.
В 2008 году певица Зара вышла замуж за начальника Управления фармации столичного депздрава Сергея Иванова, а через два года семья пополнилась первенцем – сыном Даниилом. 7 мая мальчик отпраздновал первый «круглый» юбилей, ему исполнилось 10 лет. Именинника поздравили многочисленные родственники, друзья и коллеги матери. В одной из недавних публикаций Зара разместила снимок с сыном, сделанный в день рождения, а в подписи поблагодарила всех за добрые и тёплые слова.
Зара также от себя и именинника пожелала подписчикам радости, выразив надежду на скорое окончание пандемии, когда станут возможными личные встречи без опасений заразиться коронавирусом. В завершение поста певица призвала поклонников беречь здоровье и соблюдать рекомендованные меры безопасности.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:54