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«Мы благодарны всем за тёплые поздравления»: Певица Зара показала отметившего 10-летие сына Даниила

Отечественная эстрадная исполнительница Зарифа Мгоян, более известная под творческим псевдонимом Зара, на странице в Instagram опубликовала новое фото с отметившим 10-летний юбилей сыном Даниилом. Певица поблагодарила поздравивших её ребёнка за добрые и тёплые слова, в ответ пожелав всем радости и счастья.
«Мы благодарны всем за тёплые поздравления»: Певица Зара показала отметившего 10-летие сына Даниила

В 2008 году певица Зара вышла замуж за начальника Управления фармации столичного депздрава Сергея Иванова, а через два года семья пополнилась первенцем – сыном Даниилом. 7 мая мальчик отпраздновал первый «круглый» юбилей, ему исполнилось 10 лет. Именинника поздравили многочисленные родственники, друзья и коллеги матери. В одной из недавних публикаций Зара разместила снимок с сыном, сделанный в день рождения, а в подписи поблагодарила всех за добрые и тёплые слова.

Зара также от себя и именинника пожелала подписчикам радости, выразив надежду на скорое окончание пандемии, когда станут возможными личные встречи без опасений заразиться коронавирусом. В завершение поста певица призвала поклонников беречь здоровье и соблюдать рекомендованные меры безопасности.

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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:54

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