Эксперты назвали причины запрета на использование микроволновки в СССР





Во времена правления Адольфа Гитлера на рынке появилась первая микроволновая печь «Radiomissor», предназначенная для быстрого приготовления пищи. Сэкономленное время немцы собирались потратить на завоевание мира. Война была проиграна, поэтому исследованием новой технологии занялись советские ученые. Аналогичную работу начали в Европе и США.Советские специалисты выяснили, что СВЧ-излучение провоцирует молекулярный распад продуктов. Прибор разрушал витамины, макро- и микроэлементы, провоцировал рост уровня холестерина, белых кровяных телец, вызывал малокровие. Даже в гречневой каше, приготовленной в микроволновой печи, появлялись канцерогенные вещества. Регулярное употребление обработанных таким способом блюд рано или поздно приведет к образование опухолей.В 1991 году ученый из Швейцарии Ханс Ульрих Хертел обнародовал данные о вреде микроволновке, за что был незамедлительно уволен. Подобные научные работы появляются и сейчас, но они не влияют на продажи устройства.