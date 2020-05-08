Иосиф Оганесян считает Александру Черно в меру упитанной
Иосиф Оганесян в беседе со своей возлюбленной Александрой Черно заявил, что считает ее в меру упитанной. Участник «Дом-2» уверен, что худые девушки никому не нужны.
Александру Черно часто упрекают в том, что она набрала лишние кг во время беременности и ей будет очень тяжело рожать. При этом девушка уверена, что все придет хорошо и большой вес ей не помешает. Но недавно в Сети появился анонс очередного эфира «Дом-2», в котором показали разговор Иосифа Оганесяна и Александры Черно. Пара лежа на кровати говорила о том, что их будущий сын слышит голос отца и начинает шевелиться в животе матери. Участник реалити-шоу обратил внимание, что пупок у беременной девушки изменил свою форму.
Александра Черно сказала, что она "пышечка", но Иосиф Оганесян не дал ей закончить и заявил, что она в меру упитанная. Также молодой человек отметил, что худых девушек никто не любит и они нужны мужчинам лишь не надолго. В этот момент ребенок в животе участницы «Дом-2» начал толкаться и Иосиф Оганесян сообщил, что даже сын согласен с его словами.
Александру Черно часто упрекают в том, что она набрала лишние кг во время беременности и ей будет очень тяжело рожать. При этом девушка уверена, что все придет хорошо и большой вес ей не помешает. Но недавно в Сети появился анонс очередного эфира «Дом-2», в котором показали разговор Иосифа Оганесяна и Александры Черно. Пара лежа на кровати говорила о том, что их будущий сын слышит голос отца и начинает шевелиться в животе матери. Участник реалити-шоу обратил внимание, что пупок у беременной девушки изменил свою форму.
Александра Черно сказала, что она "пышечка", но Иосиф Оганесян не дал ей закончить и заявил, что она в меру упитанная. Также молодой человек отметил, что худых девушек никто не любит и они нужны мужчинам лишь не надолго. В этот момент ребенок в животе участницы «Дом-2» начал толкаться и Иосиф Оганесян сообщил, что даже сын согласен с его словами.