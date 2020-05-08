Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Специалисты Canalys составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире на первый квартал 2020 года. Первые позиции перечня заняла продукция компании Apple.
Линейка смартфонов от «яблочного» от 2019 года смогла захватить более 10% рынка портативных устройств. Лидером по продажам сейчас считается iPhone 11, а за ним следуют вариации модели в лице iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Стоимость самого дешевого представителя серии стартует от 1,1 тысячи долларов.
Четвертое и пятое места по продажам за первый квартал заняли Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. Устройства, относящиеся к среднему ценовому сегменту, фактически не уступают по характеристикам флагманам от Apple, но имеют более приземленный ценник. Redmi Note 8 можно купить за 280 долларов в базовой версии. В десятку лидеров также вошли представители серии Samsung Galaxy A. Самым продаваемым смартфоном из нее оказалась модель Galaxy A51.
По данным издания Newinform, Redmi Note 8, представленный в минувшем году, стал абсолютным лидером продаж среди смартфонов на основе операционной системы Android. На втором месте после него разместился Redmi Note 8 Pro. Тройку лидеров закрывает Galaxy A20S, который стал единственным флагманом на ОС Android, показавшим настолько высокие результаты продаж.
Линейка смартфонов от «яблочного» от 2019 года смогла захватить более 10% рынка портативных устройств. Лидером по продажам сейчас считается iPhone 11, а за ним следуют вариации модели в лице iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Стоимость самого дешевого представителя серии стартует от 1,1 тысячи долларов.
Четвертое и пятое места по продажам за первый квартал заняли Redmi Note 8 и Redmi Note 8T. Устройства, относящиеся к среднему ценовому сегменту, фактически не уступают по характеристикам флагманам от Apple, но имеют более приземленный ценник. Redmi Note 8 можно купить за 280 долларов в базовой версии. В десятку лидеров также вошли представители серии Samsung Galaxy A. Самым продаваемым смартфоном из нее оказалась модель Galaxy A51.
По данным издания Newinform, Redmi Note 8, представленный в минувшем году, стал абсолютным лидером продаж среди смартфонов на основе операционной системы Android. На втором месте после него разместился Redmi Note 8 Pro. Тройку лидеров закрывает Galaxy A20S, который стал единственным флагманом на ОС Android, показавшим настолько высокие результаты продаж.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:48