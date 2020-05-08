Историк Элен Каррер д'Анкосс назвала различия между русскими и жителями Западной Европы





По словам пожизненного секретаря Французской Академии, живущие сегодняшним днем европейцы утратили понимание истинного хода жизни, «чувства истории». Трагическое прошлое, а особенно события ХХ века, не позволили людям в России его забыть. Вспоминая эпидемии прошлого, д'Анкосс назвала в качестве примера «испанку», столетие тому унесшую жизнь почти трети населения планеты. На этом фоне нынешние цифры выглядят не такими ужасающими и не должны стать поводом для панических настроений. Вторым параметром 90-летний ученый называет обостренное «чувство смерти»,утраченное многими европейцами. Memento mori —«помни, что ты смертный» — крылатая фраза древних потеряла для них свою актуальность. Прежде люди умирали дома, и траурные процессии привлекали внимание жителей всей округи. Сейчас же страшатся самого слова «смерть», заменяя иносказанием «уход из жизни».По словам историка, во время пандемии вполне очевидно, что пожилые люди наиболее уязвимы. Это естественный ход жизни: чем дольше человек живёт, тем ближе он к её завершению. Русская литература «об этом говорит», позволяя сохранить осознание смерти. Европа, в отличие от России, ещё и лишена одного из главных своих принципов — христианства. Именно православная вера, «ставит в центр внимания воскрешение, то есть смерть», говорит Элен Каррер д'Анкосс.