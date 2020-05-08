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Путешествия ученые назвали основной причиной распространения коронавируса

Ученые Университета Баии в Бразилии рассказали, что путешествия являются основной причиной распространения коронавируса. При полном закрытии границ в начале эпидемии можно было бы существенно снизить темпы передачи заболевания.
Путешествия ученые назвали основной причиной распространения коронавируса

По словам специалистов, страны с постоянно загруженными аэропортами пострадали от коронавируса больше всего. В США и Великобритании, которые занимают первое и третье место по воздушным перевозкам в мире, фиксируется очень высокая смертность от COVID-19. Бразильские ученые предположили, что тщательная проверка путешественников могла бы снизить распространение заболевания на ранних этапах эпидемии.
«Ограничение авиаперевозок позволит существенно снизить темпы передачи коронавируса, но нужно не только закрывать границы для общественных рейсов, а и проверять всех, кто прибыл в страну. Если бы государства успели сделать это своевременно, ситуация была бы под полным контролем. Сейчас также есть возможность сдержать рост числа инфицированных, но для этого перелеты должны закрыть все страны», - рассказали ученые.

На 8 мая в мире зафиксировано более 3,8 миллиона зараженных коронавирусом. Около 260 тысяч пациентов с COVID-19 скончались. Ученые постоянно обновляют информацию о путях передачи заболевания. По последним данным, его можно принести домой даже на волосах, смартфоне или других личных вещах.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:36

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