Путешествия ученые назвали основной причиной распространения коронавируса

«Ограничение авиаперевозок позволит существенно снизить темпы передачи коронавируса, но нужно не только закрывать границы для общественных рейсов, а и проверять всех, кто прибыл в страну. Если бы государства успели сделать это своевременно, ситуация была бы под полным контролем. Сейчас также есть возможность сдержать рост числа инфицированных, но для этого перелеты должны закрыть все страны», - рассказали ученые.





По словам специалистов, страны с постоянно загруженными аэропортами пострадали от коронавируса больше всего. В США и Великобритании, которые занимают первое и третье место по воздушным перевозкам в мире, фиксируется очень высокая смертность от COVID-19. Бразильские ученые предположили, что тщательная проверка путешественников могла бы снизить распространение заболевания на ранних этапах эпидемии.На 8 мая в мире зафиксировано более 3,8 миллиона зараженных коронавирусом. Около 260 тысяч пациентов с COVID-19 скончались. Ученые постоянно обновляют информацию о путях передачи заболевания. По последним данным, его можно принести домой даже на волосах, смартфоне или других личных вещах.