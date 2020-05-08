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Xiaomi признала часть смартфонов бесперспективными

Компания Xiaomi отказалась от развития части своих смартфонов. После анализа спроса на рынке модели устройств были признаны бесперспективными.
Xiaomi признала часть смартфонов бесперспективными

Китайский производитель до конца июня готовится выпустить финальную версию фирменной оболочки MIUI 12, использующей в качестве основы Android версии 9 либо 10. При этом есть модели, которые не получат новые сборки ОС, поскольку Xiaomi отказалась продолжать их поддержку. Все соответствующие продукты будут и дальше использовать MIUI 11. Без выпуска апдейтов механизмов электронной защиты они станут уязвимыми перед киберугрозами, что отрицательно скажется на надежности защиты персональных данных.

По имеющейся информации, оболочку MIUI 12 не смогут получить:
. Собственникам данных моделей смартфонов предстоит смириться с необходимостью использовать оболочку версии MIUI 11 или задуматься о приобретении нового устройства. Данные касательно признания устройств устаревшими представил портал ITHome. При этом сообщается о подготовке списка специалистами компании Xiaomi, поскольку решение о прекращении обновления было признано на официальном уровне. Почти все электронные продукты из указанного списка производились 3 года назад и ранее. Это сделало девайсы отстающими в вопросе дизайна и аппаратного обеспечения.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:07

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