Андрей Губин: «Я страшный как чёрт, но чувствую себя лучше, чем выгляжу»
Многие поклонники отечественного эстрадного поп-исполнителя, поэта и композитора Андрея Губина были поражены, увидев на недавно появившемся в Сети фото очень постаревшего певца. Говоря о своём здоровье артист признался, что «выглядит как чёрт», но чувствует себя гораздо лучше, чем можно предположить.
Чуть больше недели назад Андрей Губин отметил 46-летие и примерно в то же время в Сети появился снимок артиста, сделанный во время поездки к друзьям в Подмосковье. Фанаты некогда популярного исполнителя обратили внимание на резко постаревшую внешность и в целом не слишком здоровый вид, предполагая серьёзные проблемы со здоровьем. В беседе с журналистами интернет-портала «СтарХит» Губин не отрицает, что «выгладит как чёрт», но при этом чувствует себя не в пример лучше, поэтому поводов для беспокойства нет.
В период самоизоляции Андрей Губин работает над созданием нового музыкального материала и активно занимается спортом. В неделю он проезжает около сотни километров на велосипеде, что доказывает хорошее самочувствие. Относительно вызвавшего ажиотаж фото певец говорит, что тогда был уставшим и измученным бессонницей и, вероятно, это негативно отразилось на лице.
Чуть больше недели назад Андрей Губин отметил 46-летие и примерно в то же время в Сети появился снимок артиста, сделанный во время поездки к друзьям в Подмосковье. Фанаты некогда популярного исполнителя обратили внимание на резко постаревшую внешность и в целом не слишком здоровый вид, предполагая серьёзные проблемы со здоровьем. В беседе с журналистами интернет-портала «СтарХит» Губин не отрицает, что «выгладит как чёрт», но при этом чувствует себя не в пример лучше, поэтому поводов для беспокойства нет.
В период самоизоляции Андрей Губин работает над созданием нового музыкального материала и активно занимается спортом. В неделю он проезжает около сотни километров на велосипеде, что доказывает хорошее самочувствие. Относительно вызвавшего ажиотаж фото певец говорит, что тогда был уставшим и измученным бессонницей и, вероятно, это негативно отразилось на лице.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 11:30