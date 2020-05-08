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Психологи рассказали о последствии постоянного ношения масок

Психологи рассказали о последствии постоянного ношения масок в общественных местах из-за пандемии коронавируса. Данное правило даже после снятия карантина может стать привычкой для многих.
Психологи рассказали о последствии постоянного ношения масок

В некоторых странах люди ходили в масках даже до эпидемии. В Китае защитными средствами пользовались из-за загрязненного воздуха. Аналогичная ситуация наблюдалась в Гонконге, Тайване, Таиланде и Японии. По мнению специалистов, соответствующая привычка может выработаться даже в России. Практикующий психолог Андрей Эберовский отметил, что ношение маски стимулирует не только соблюдать правила гигиены, но и изменяет сам процесс дыхания.
«Маска заставляет человека дышать носом, что блокирует попадание бактерий в организм. Пневмония и другие заболевания часто появляются именно из-за дыхания ртом, так как через оральную полость микробы значительно быстрее добираются до слизистой оболочки. Даже когда люди снимут маски, такая полезная привычка остается», - рассказал Эберовский.

На фоне самоизоляции может измениться и общее психологическое состояние россиян. На рабочих местах люди станут меньше отвлекаться на внешность коллег. Закрытые лица даже могут способствовать сокращению количества служебных романов и измен. Маски могут свети к минимуму распространение понятия «неравенства улыбок». Многие люди стесняются неровных или недостаточно белых зубов, стараясь не проявлять эмоции открыто. Средство защиты позволит избавиться от подобных комплексов.

Режим обязательного ношения масок позволит привить детям любовь к спорту. Ранее родители предпочитали ходить в спортивные залы, а их чада не видели всего процесса тренировок. Сейчас же дети могут наблюдать за занятиями и подражать матери или отцу.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:24

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