"Он у меня под стать весне": Любовь Толкалина поздравила отца с днем рождения

Любовь Толкалина часто говорит о том, что отец Николай Павлович всегда был для нее примером и гарантом, что в ее жизни все будет хорошо. Сегодня актриса театра и кино опубликовала архивную фотографию со своим родителем. Кадр сделан на природе, артистка с отцом стоит возле цветущего дерева. В комментарии знаменитость сообщила, что 8 мая ее отец празднует день рождения, при этом она не уточнила сколько лет ему исполнилось. Также Любовь Толкалина написала: "Папа у меня под стать весне".Подписчики начали писать поздравления Николаю Толкалину. Пользователи Сети пожелали отцу знаменитости крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, благополучия и больше положительных эмоций. Некоторые поблагодарили мужчину за то, что он воспитал замечательную и очень добрую дочь. Публикация актрисы уже набрала более 4 500 лайков.