Гидрометцентр России предупреждает о засухе в южных регионах





При этом дать гарантию впадения осадков до конца текущего месяца метеорологи не могут. Согласно мнению экспертов, на сегодня условия почвенной засухи имеются почти в 10 регионах России. Большая часть из них относится к южным областям, включая Крым и Краснодарский край. Основной причиной сформировавшейся ситуации, по мнению экспертов, Гидрометцентра, стал засушливый весенний сезон, а также определённый дефицит осадков.В настоящее время в организации выражают надежду исключительно на появление дождей в соответствующих субъектах РФ. Это могло бы несколько улучшить положение. Отмечается, что в ряде регионов выпало порядка 35% нормы осадков от нормального показателя. В результате сформирован сильный дефицит, что в особенности хорошо заметно для ЮФО, где и ранее наблюдалась засушливая погода. Согласно мнению Вильфанда, наиболее серьёзное положение складывается в Астраханской области. Там с начала весны удалось зафиксировать выпадение всего 5 мм осадков. Это 25% от средней для этого времени года нормы.В Крыму, Подмосковье и Краснодарском крае ситуация также вызывает беспокойство. В настоящее время активно создаются условия для новой засухи, которая затронет почвенные ресурсы. В этом случае стоит говорить о существовании продуктивной влаги, которая гарантирует питание корней и способствует вегетации растений. Аналогичная ситуация затрагивает сельское хозяйство.