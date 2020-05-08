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Гидрометцентр России предупреждает о засухе в южных регионах

Гидрометцентр рассказал об угрозе засухи на территории регионов РФ. По словам Романа Вильфанда, возглавляющего организацию, поправить положение могут дожди в мае.
Гидрометцентр России предупреждает о засухе в южных регионах

При этом дать гарантию впадения осадков до конца текущего месяца метеорологи не могут. Согласно мнению экспертов, на сегодня условия почвенной засухи имеются почти в 10 регионах России. Большая часть из них относится к южным областям, включая Крым и Краснодарский край. Основной причиной сформировавшейся ситуации, по мнению экспертов, Гидрометцентра, стал засушливый весенний сезон, а также определённый дефицит осадков.

В настоящее время в организации выражают надежду исключительно на появление дождей в соответствующих субъектах РФ. Это могло бы несколько улучшить положение. Отмечается, что в ряде регионов выпало порядка 35% нормы осадков от нормального показателя. В результате сформирован сильный дефицит, что в особенности хорошо заметно для ЮФО, где и ранее наблюдалась засушливая погода. Согласно мнению Вильфанда, наиболее серьёзное положение складывается в Астраханской области. Там с начала весны удалось зафиксировать выпадение всего 5 мм осадков. Это 25% от средней для этого времени года нормы.

В Крыму, Подмосковье и Краснодарском крае ситуация также вызывает беспокойство. В настоящее время активно создаются условия для новой засухи, которая затронет почвенные ресурсы. В этом случае стоит говорить о существовании продуктивной влаги, которая гарантирует питание корней и способствует вегетации растений. Аналогичная ситуация затрагивает сельское хозяйство.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:13

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