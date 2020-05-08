Гидрометцентр России предупреждает о засухе в южных регионах
Гидрометцентр рассказал об угрозе засухи на территории регионов РФ. По словам Романа Вильфанда, возглавляющего организацию, поправить положение могут дожди в мае.
При этом дать гарантию впадения осадков до конца текущего месяца метеорологи не могут. Согласно мнению экспертов, на сегодня условия почвенной засухи имеются почти в 10 регионах России. Большая часть из них относится к южным областям, включая Крым и Краснодарский край. Основной причиной сформировавшейся ситуации, по мнению экспертов, Гидрометцентра, стал засушливый весенний сезон, а также определённый дефицит осадков.
В настоящее время в организации выражают надежду исключительно на появление дождей в соответствующих субъектах РФ. Это могло бы несколько улучшить положение. Отмечается, что в ряде регионов выпало порядка 35% нормы осадков от нормального показателя. В результате сформирован сильный дефицит, что в особенности хорошо заметно для ЮФО, где и ранее наблюдалась засушливая погода. Согласно мнению Вильфанда, наиболее серьёзное положение складывается в Астраханской области. Там с начала весны удалось зафиксировать выпадение всего 5 мм осадков. Это 25% от средней для этого времени года нормы.
В Крыму, Подмосковье и Краснодарском крае ситуация также вызывает беспокойство. В настоящее время активно создаются условия для новой засухи, которая затронет почвенные ресурсы. В этом случае стоит говорить о существовании продуктивной влаги, которая гарантирует питание корней и способствует вегетации растений. Аналогичная ситуация затрагивает сельское хозяйство.
При этом дать гарантию впадения осадков до конца текущего месяца метеорологи не могут. Согласно мнению экспертов, на сегодня условия почвенной засухи имеются почти в 10 регионах России. Большая часть из них относится к южным областям, включая Крым и Краснодарский край. Основной причиной сформировавшейся ситуации, по мнению экспертов, Гидрометцентра, стал засушливый весенний сезон, а также определённый дефицит осадков.
В настоящее время в организации выражают надежду исключительно на появление дождей в соответствующих субъектах РФ. Это могло бы несколько улучшить положение. Отмечается, что в ряде регионов выпало порядка 35% нормы осадков от нормального показателя. В результате сформирован сильный дефицит, что в особенности хорошо заметно для ЮФО, где и ранее наблюдалась засушливая погода. Согласно мнению Вильфанда, наиболее серьёзное положение складывается в Астраханской области. Там с начала весны удалось зафиксировать выпадение всего 5 мм осадков. Это 25% от средней для этого времени года нормы.
В Крыму, Подмосковье и Краснодарском крае ситуация также вызывает беспокойство. В настоящее время активно создаются условия для новой засухи, которая затронет почвенные ресурсы. В этом случае стоит говорить о существовании продуктивной влаги, которая гарантирует питание корней и способствует вегетации растений. Аналогичная ситуация затрагивает сельское хозяйство.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:13