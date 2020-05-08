В Китае археологи нашли золотую печать принца династии Мин
В юго-западной части Китая после трёх сезонов раскопок на берегу реки Миньцзян археологи нашли около 50 тысяч различных артефактов. Одной из самых интересных находок специалисты называют печать принца династии Мин, выполненную из чистого золота.
Редкий артефакт, найденный археологами в Китае, представляет собой золотой квадрат толщиной 3 сантиметра, с 10-сантиметровыми сторонами. Чистота драгоценного металла, использовавшегося для изготовления печати с ручкой в форме черепахи, составляет 95%. На обратной стороне есть надписи с названием провинции Шу, а именно так в эпоху династии Мин называли Сычуань, и именем принца – Ши Цзы.
Раскопки археологами проводились в районе реки Миньцзян, где в XVII веке произошло большое сражение в ходе Крестьянской войны. Кроме уникальной золотой печати были найдены ещё тысячи предметов – монеты из золота и серебра, ювелирные украшения, серебряные слитки и многое другое. Учёные говорят, что артефакты имеют не только большую историческую ценность, но и дают понимание о военных технологиях, фискальной системе и обработке металлов в эпоху правления в Поднебесной династии Мин.
Редкий артефакт, найденный археологами в Китае, представляет собой золотой квадрат толщиной 3 сантиметра, с 10-сантиметровыми сторонами. Чистота драгоценного металла, использовавшегося для изготовления печати с ручкой в форме черепахи, составляет 95%. На обратной стороне есть надписи с названием провинции Шу, а именно так в эпоху династии Мин называли Сычуань, и именем принца – Ши Цзы.
Раскопки археологами проводились в районе реки Миньцзян, где в XVII веке произошло большое сражение в ходе Крестьянской войны. Кроме уникальной золотой печати были найдены ещё тысячи предметов – монеты из золота и серебра, ювелирные украшения, серебряные слитки и многое другое. Учёные говорят, что артефакты имеют не только большую историческую ценность, но и дают понимание о военных технологиях, фискальной системе и обработке металлов в эпоху правления в Поднебесной династии Мин.