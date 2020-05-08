АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Елена Летучая об отношении к козням бывшей жены Анашенкова: «Жалею несчастливых людей»

Елена Летучая высказалась о своем отношении к козням бывшей жены своего супруга Юрия Анашенкова. Как утверждает телеведущая, ей жаль несчастливых людей.
Елена Летучая об отношении к козням бывшей жены Анашенкова: «Жалею несчастливых людей»

Именно к такой категории продюсер относит экс-супругу своего возлюбленного. По словам Елены Летучей, только человек, неудовлетворенный своей жизнью, будет видеть целью существования препятствование счастью других. Бывшая жена Анашенкова пакостит супругам постоянно, как признается телеведущая.

При этом Елена Летучая не считает, что подобные козни женщины способны каким-либо серьезным образом отразиться на ее отношениях с возлюбленным. Продюсер считает свой брак удачным и не допускает даже мысли о возможном расставании с мужем. Именно поэтому знаменитость уверена: судьбу своей предшественницы она не повторит. В доказательство этому ведущая приводит тот факт, что сплетники, распускающие слухи о неладах в ее союзе, на самом деле не знают ничего ни о ней, ни о Юрии Анашенкове и его взаимоотношениях с бывшими пассиями.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали причины запрета на использование микроволновки в…
"Ему виднее": Сутулова раскритиковала Васильева за разбор ее…
Боррель заявил о продлении 4 государствами санкций против РФ на…
Арнольд Шварценеггер разыграл поклонников роликом с «идеальной…
Историк Элен Каррер д'Анкосс назвала различия между русскими и жителями Западной…
Роза Сябитова о своем свёкре: "На фронт он ушёл в 17 лет, изменив дату…
Представлен смартфон LG Velvet с необычным…
Ученые зафиксировали уникальное свечение в небе над…
«Мы благодарны всем за тёплые поздравления»: Певица Зара показала отметившего 10-летие сына…
Названы самые продаваемые смартфоны в…
Иосиф Оганесян считает Александру Черно в меру…
Путешествия ученые назвали основной причиной распространения…
Андрей Губин: «Я страшный как чёрт, но чувствую себя лучше, чем…
Психологи рассказали о последствии постоянного ношения…
"Он у меня под стать весне": Любовь Толкалина поздравила отца с днем…
Гидрометцентр России предупреждает о засухе в южных…
Елена Летучая об отношении к козням бывшей жены Анашенкова: «Жалею несчастливых…
Xiaomi признала часть смартфонов…
В Китае археологи нашли золотую печать принца династии…
"Диверсант" и "Они сражались за родину": Звезды назвали лучшие фильмы о…
Специалисты назвали самые важные действия для защиты данных от…
Упражнение "колесо" помогает дочери Тимати и Алены Шишковой сохранить стройную…
Познер заявил, что "Бесогон ТВ" Михалкова вызывает у него…
Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала пустынные улицы Киева на…
Политолог Федор Лукьянов: "Миру угрожает новая холодная война — между Пекином и…
Максим Галкин: «Не я был кошкой между Аллой и Киркоровым, все было…
В России в апреле зафиксирован рекордный рост цен с 2008…
«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмущена поездкой Смолова в Испанию во время…
Просмотреть все новости