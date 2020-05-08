Елена Летучая об отношении к козням бывшей жены Анашенкова: «Жалею несчастливых людей»

Именно к такой категории продюсер относит экс-супругу своего возлюбленного. По словам Елены Летучей, только человек, неудовлетворенный своей жизнью, будет видеть целью существования препятствование счастью других. Бывшая жена Анашенкова пакостит супругам постоянно, как признается телеведущая.При этом Елена Летучая не считает, что подобные козни женщины способны каким-либо серьезным образом отразиться на ее отношениях с возлюбленным. Продюсер считает свой брак удачным и не допускает даже мысли о возможном расставании с мужем. Именно поэтому знаменитость уверена: судьбу своей предшественницы она не повторит. В доказательство этому ведущая приводит тот факт, что сплетники, распускающие слухи о неладах в ее союзе, на самом деле не знают ничего ни о ней, ни о Юрии Анашенкове и его взаимоотношениях с бывшими пассиями.