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Специалисты назвали самые важные действия для защиты данных от кибермошенников

Специалисты в сфере цифровой безопасности назвали самые важные действия для защиты данных от кибермошенников. Основной акцент эксперты сделали на необходимость установить антивирус не только на ПК, но и на смартфон.

Специалисты назвали самые важные действия для защиты данных от кибермошенников


Информационное издание RG связалось с такими специалистами: старшим инженером-программистом Avast Войтехом Бочеком, главой исследовательской группы Positive Technologies Николаем Анисяном и Сергеем Невструевым, занимающимся вопросами кибербезопасности в Check Point Software Technologies.

Все эксперты сошлись во мнении, что в наше время повсеместного использования смартфонов важно защищать антивирусом не только ПК, но и мобильные гаджеты, иногда содержащие куда более ценные индивидуальные данные. Войтех Бочек называет антивирусное ПО сетью, которая представляет собой дополнительную защиту даже для самых продвинутых пользователей. В первую очередь он уверен в необходимости установки дополнительной защиты из-за загрузки приложений не только из проверенных источников, как Google Play или Play Market. По его мнению, все еще актуальной остается опасность фишинга, единственной защитой от которого может стать антивирус, проверяющий безопасность сетей Wi-Fi, очищающий почту от спама и оберегающий хранящиеся фото.

Сергей Невструев также не рекомендует использовать сторонние ресурсы для скачивания программ. В свою очередь злоумышленники перешли на новый уровень, атакуя ПК и смартфон. Если гаджет не защищен антивирусом, то киберпреступникам проще манипулировать сознанием своих жертв, пользуясь их слабостями или волнующими темами. Не лишним будет и игнорирование любого рода сообщений со ссылками от неизвестных номеров и пользователей.

Николай Анесян предлагает к вышеперечисленному добавить важность установки ПИН-кода и других способов аутентификации, как отпечаток пальца или разблокирование по голосу/лицу, чтобы предотвратить физический доступ злоумышленников.

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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:54

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