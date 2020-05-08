Познер заявил, что "Бесогон ТВ" Михалкова вызывает у него отвращение

«Я смотрел эту программу. В заявлениях режиссера огромное количество лжи. Нужно отдать ему должное, так как сделано все очень профессионально. У него имеется определенная цель. Михалков не демонстрирует свою точку зрения. Возможно, речь идет о такой особенной работе», - рассказал Познер.





Журналист предположил, что сам Михалков не верит в конспирологические теории, озвученные в его программе. По мнению Познера, странным является решение канала «Россия 24», который снял шоу с повтора. Даже сам режиссер выразил недовольство по этому поводу.Михалков в своей программе рассказал о некоем замысле Билла Гейтса сократить население планеты за счет чипирования под видом вакцинации от коронавируса. Позднее тему начали обсуждать в шоу «Человек и закон». Теории, озвученной Михалковым, был посвящен сюжет «Троянский конь мировой эпидемии». Журналисты высказали предположение, что Гейтс с помощью современных технологий хочет заключить человечество в «цифровое рабство».