Познер заявил, что "Бесогон ТВ" Михалкова вызывает у него отвращение
Владимир Познер заявил, что программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» вызывает у него отвращение после выпуска о коронавирусе. В шоу режиссер заподозрил Билла Гейтса в попытке чипировать население планеты, используя для этого пандемию COVID-19.
Журналист предположил, что сам Михалков не верит в конспирологические теории, озвученные в его программе. По мнению Познера, странным является решение канала «Россия 24», который снял шоу с повтора. Даже сам режиссер выразил недовольство по этому поводу.
Михалков в своей программе рассказал о некоем замысле Билла Гейтса сократить население планеты за счет чипирования под видом вакцинации от коронавируса. Позднее тему начали обсуждать в шоу «Человек и закон». Теории, озвученной Михалковым, был посвящен сюжет «Троянский конь мировой эпидемии». Журналисты высказали предположение, что Гейтс с помощью современных технологий хочет заключить человечество в «цифровое рабство».
«Я смотрел эту программу. В заявлениях режиссера огромное количество лжи. Нужно отдать ему должное, так как сделано все очень профессионально. У него имеется определенная цель. Михалков не демонстрирует свою точку зрения. Возможно, речь идет о такой особенной работе», - рассказал Познер.
Журналист предположил, что сам Михалков не верит в конспирологические теории, озвученные в его программе. По мнению Познера, странным является решение канала «Россия 24», который снял шоу с повтора. Даже сам режиссер выразил недовольство по этому поводу.
Михалков в своей программе рассказал о некоем замысле Билла Гейтса сократить население планеты за счет чипирования под видом вакцинации от коронавируса. Позднее тему начали обсуждать в шоу «Человек и закон». Теории, озвученной Михалковым, был посвящен сюжет «Троянский конь мировой эпидемии». Журналисты высказали предположение, что Гейтс с помощью современных технологий хочет заключить человечество в «цифровое рабство».
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:41