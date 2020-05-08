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Упражнение "колесо" помогает дочери Тимати и Алены Шишковой сохранить стройную фигуру

Алена Шишкова решила задать в своем Instagram-аккаунте дочери Алисе несколько вопросов о ее стройной фигуре. Наследница Тимати рассказала, что держать себя в форме ей помогает упражнение "колесо".
Упражнение "колесо" помогает дочери Тимати и Алены Шишковой сохранить стройную фигуру

Алена Шишкова активно пользуется социальными сетями. Она часто публикует забавные фото и видео со своей дочерью Алисой. Недавно супермодель показала подписчикам ролик, на котором наследница Тимати отвечает на вопросы своей матери. Алена Шишкова спрашивает у девочки, как ей удается оставаться такой стройной. Алиса сразу же отвечает: "Колеса". Такой ответ рассмешил супермодель и она переспросила у дочери, что это такое. Алиса решила показать матери и начала делать упражнение. В комментарии Алена Шишкова написала: "А секрет колеса - худоба".

Пользователи Сети высоко оценили ролик знаменитости. Многие отметили, что Алиса действительно очень стройная и сильно похожа на свою звездную мать. Также фанаты посмеялись над ответом девочки и поблагодарили Алену Шишкову за поднятое настроение.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:48

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