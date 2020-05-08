Упражнение "колесо" помогает дочери Тимати и Алены Шишковой сохранить стройную фигуру

Алена Шишкова активно пользуется социальными сетями. Она часто публикует забавные фото и видео со своей дочерью Алисой. Недавно супермодель показала подписчикам ролик, на котором наследница Тимати отвечает на вопросы своей матери. Алена Шишкова спрашивает у девочки, как ей удается оставаться такой стройной. Алиса сразу же отвечает: "Колеса". Такой ответ рассмешил супермодель и она переспросила у дочери, что это такое. Алиса решила показать матери и начала делать упражнение. В комментарии Алена Шишкова написала: "А секрет колеса - худоба".Пользователи Сети высоко оценили ролик знаменитости. Многие отметили, что Алиса действительно очень стройная и сильно похожа на свою звездную мать. Также фанаты посмеялись над ответом девочки и поблагодарили Алену Шишкову за поднятое настроение.