Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала пустынные улицы Киева на карантине

Молодая украинская актриса Анна Кошмал известна российскому зрителю по сериалу «Сваты». В нем артистка появилась в пятом, шестом и седьмом сезонах в роли Жени Ковалевой – дочери Макса и Маши.Сейчас 25-летняя звезда сериалов находится в Киеве, где вместе с семьей «пережидает» пандемию коронавируса. Представление о том, как во время карантина выглядит столица Украины Кошмал дала своим подписчикам посредством Instagram. На кадре, опубликованном в соцсети, видно, что улицы города пустынны – жители соблюдают правила поведения в период самоизоляции и практически не выходят на улицу. Сама же артистка сделала исключение и прогулялась на свежем воздухе.Такое послабление карантинного режима Анна Кошмал позволила себе в связи с «нелетной» погодой. Дело в том, что пошел дождь, и это дало артистке возможность погулять без маски, не рискуя заразиться из-за отсутствия людей на улицах. В подписи к фото знаменитость призналась в любви к майским ливням, а также в нелюбви к зонтикам. По словам актрисы, она не боится промокнуть и заболеть, а дождь считает «праздником жизни».