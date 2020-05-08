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Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала пустынные улицы Киева на карантине

Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала в своем Instagram пустынные улицы Киева, пребывающего на карантине. На фото 25-летняя актриса позирует на фоне одного из новых жилых кварталов украинской столицы.
Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала пустынные улицы Киева на карантине

Молодая украинская актриса Анна Кошмал известна российскому зрителю по сериалу «Сваты». В нем артистка появилась в пятом, шестом и седьмом сезонах в роли Жени Ковалевой – дочери Макса и Маши.

Сейчас 25-летняя звезда сериалов находится в Киеве, где вместе с семьей «пережидает» пандемию коронавируса. Представление о том, как во время карантина выглядит столица Украины Кошмал дала своим подписчикам посредством Instagram. На кадре, опубликованном в соцсети, видно, что улицы города пустынны – жители соблюдают правила поведения в период самоизоляции и практически не выходят на улицу. Сама же артистка сделала исключение и прогулялась на свежем воздухе.

Такое послабление карантинного режима Анна Кошмал позволила себе в связи с «нелетной» погодой. Дело в том, что пошел дождь, и это дало артистке возможность погулять без маски, не рискуя заразиться из-за отсутствия людей на улицах. В подписи к фото знаменитость призналась в любви к майским ливням, а также в нелюбви к зонтикам. По словам актрисы, она не боится промокнуть и заболеть, а дождь считает «праздником жизни».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:36

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