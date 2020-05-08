"Диверсант" и "Они сражались за родину": Звезды назвали лучшие фильмы о войне

«Семнадцать мгновений весны» выбрала Марина Хлебникова. По словам певицы, в свое время она пересмотрела легендарный советский сериал с Вячеславом Тихоновым несколько раз. Также артистка выделила «А зори здесь тихие».







Актер Алексей Чадов назвал лучшим фильмом о войне «Они сражались за родину». По его словам, современные картины о том времени включают в себя некие фантастические элементы, не отражающие действительность. Из новых фильмов ему понравился только минисериал «В августе 44-го».Камиль Ларин отметил ленту «В бой идут одни «старики», ставшую классикой советского военного кино. По словам актера, картину многие помнят еще с детства, когда она производила наибольшее впечатление. Особенностью военных фильмов времен Советского Союза Ларин назвал то, что актеры, игравшие в них, пережили те трагические события, из-за чего могли передавать эмоции и переживания очень натурально.Валерий Сюткин назвал ленту «Диверсант» лучшим фильмом о войне. По его словам, многие советские картины даже сейчас смотрятся отлично и несут определенные ностальгические настроения. Попытки вплести в фильмы о войне фантастические элементы артист не одобрил.