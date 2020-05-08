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"Диверсант" и "Они сражались за родину": Звезды назвали лучшие фильмы о войне

Звезды российского кино и шоу-бизнеса назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Большая часть артистов выбрали ленты советского производства.
"Диверсант" и "Они сражались за родину": Звезды назвали лучшие фильмы о войне

Актер Алексей Чадов назвал лучшим фильмом о войне «Они сражались за родину». По его словам, современные картины о том времени включают в себя некие фантастические элементы, не отражающие действительность. Из новых фильмов ему понравился только минисериал «В августе 44-го».

Камиль Ларин отметил ленту «В бой идут одни «старики», ставшую классикой советского военного кино. По словам актера, картину многие помнят еще с детства, когда она производила наибольшее впечатление. Особенностью военных фильмов времен Советского Союза Ларин назвал то, что актеры, игравшие в них, пережили те трагические события, из-за чего могли передавать эмоции и переживания очень натурально.
«Семнадцать мгновений весны» выбрала Марина Хлебникова. По словам певицы, в свое время она пересмотрела легендарный советский сериал с Вячеславом Тихоновым несколько раз. Также артистка выделила «А зори здесь тихие».

Валерий Сюткин назвал ленту «Диверсант» лучшим фильмом о войне. По его словам, многие советские картины даже сейчас смотрятся отлично и несут определенные ностальгические настроения. Попытки вплести в фильмы о войне фантастические элементы артист не одобрил.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:00

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