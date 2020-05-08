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Максим Галкин: «Не я был кошкой между Аллой и Киркоровым, все было по-другому»

Отечественный шоумен и артист разговорного жанра Максим Галкин в рамках документальной ленты о браке с Примадонной рассказал, что не он был «кошкой», пробежавшей между Аллой Пугачёвой и Филиппом Киркоровым, а ситуация тогда была совсем иной. При этом ведущий считает, что сейчас обсуждать давнюю историю не совсем прилично.
Максим Галкин: «Не я был кошкой между Аллой и Киркоровым, все было по-другому»

С четвёртым мужем, популярным исполнителем Филиппом Киркоровым, Алла Пугачёва прожила более 10 лет. Рассталась пара в 2005 году и тогда звучало мнение, что причиной развода стал роман Примадонны с Максимом Галкиным. Однако артист отрицает это, говоря, что на момент, когда между ним и певицей завязались романтические отношения, она уже не жила вместе с супругом, но обсуждать это спустя много лет Галкин не хочет, так как подобные разговоры выглядят «неприличными».

Алле Пугачёвой после развода удалось сохранить дружеские отношения с Киркоровым. Сейчас экс-супруги общаются, причём Максим Галкин говорит, что Филипп Бедросович для них является ещё одним членом семьи и о ревности или соперничестве между бывшим и настоящим избранником певицы речь точно не идёт.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 10:25

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