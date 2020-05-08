Политолог Федор Лукьянов: "Миру угрожает новая холодная война — между Пекином и Вашингтоном"





Лукьянов не прогнозирует вход России в состав основных участников конфликта, но стране предстоит определиться с выбранной позицией. Политолог считает проблему сопоставимой с уровнем отношений СССР и США. На онлайн-конференции рассматривались вопросы воздействия пандемии на ситуацию в мире. Вопросы касались экономических и политических направлений. Фэн Шаолэй из Восточно-Китайского педуниверситета затронул проблему многополярности и появление цивилизации, ориентированной на потребности всех людей. При этом Москву он считает ключевым партнёром Пекина, ожидая дальнейшего развития дружеских отношений.Согласно его заявлению, издания КНР активно обсуждают изменения мирового порядка после завершения пандемии с ориентиром на многополярность. Напряжение в отношениях США и Китая Шаолэй считает достойным сожаления явлением. По словам эксперта, американская сторона намерена навязать оппоненту вину за пандемию и готовится к усилению конфликта на международной арене. Фёдор Лукьянов, глава по вопросам научной работы клуба «Валдай», продолжил тему сообщениями о риске начала новой холодной войны, участниками которой станут китайская и американская стороны. Он подчеркнул, что пандемия коронавируса сделала людей космополитами, поскольку проблема охватывает всех. При этом кризис несколько разделяет жителей мира, поскольку это усиливает тенденцию к противостоянию между государствами.