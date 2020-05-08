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В России в апреле зафиксирован рекордный рост цен с 2008 года

В России в апреле зафиксирован рекордный рост цен на продукты с 2008 года. В среднем выражении он достиг 2,2%.
В России в апреле зафиксирован рекордный рост цен с 2008 года

В апреле 2008 года стоимость продовольственных товаров в России увеличилась примерно на 2,1 %. В текущем году наблюдается примерно такая же ситуация, которая уже успела негативно сказаться на показателях за 12 месяцев. Рост цен с января составил 1,7%. Специалисты Росстата сообщили, что подорожание немного замедлилось в первую неделю мая, но негативная тенденция пока сохраняется.

Изменение стоимости ряда товаров связано с перепадами курса рубля, который сейчас пытается восстановиться после мартовской просадки нефти до минимальных значений. В феврале текущего года продукты в РФ подорожали всего на 0,9%. Первая неделя марта показала примерно такие же результаты, но с середины месяца многие потребительские товары стали активно дорожать.

Относительно стабильные ценники имеет плодовоовощная продукция. В апреле она подорожала всего на 0,9%. Непродовольственные товары прибавили в стоимости около 0,4 процента, но в годовом выражении поднялись на 2,8%. Специалисты отмечают, что снижение ценника нефтепродуктов должно стабилизировать рынок продуктов питания, но только со временем.

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Экономика / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:19

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