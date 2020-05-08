В России в апреле зафиксирован рекордный рост цен с 2008 года





В апреле 2008 года стоимость продовольственных товаров в России увеличилась примерно на 2,1 %. В текущем году наблюдается примерно такая же ситуация, которая уже успела негативно сказаться на показателях за 12 месяцев. Рост цен с января составил 1,7%. Специалисты Росстата сообщили, что подорожание немного замедлилось в первую неделю мая, но негативная тенденция пока сохраняется.Изменение стоимости ряда товаров связано с перепадами курса рубля, который сейчас пытается восстановиться после мартовской просадки нефти до минимальных значений. В феврале текущего года продукты в РФ подорожали всего на 0,9%. Первая неделя марта показала примерно такие же результаты, но с середины месяца многие потребительские товары стали активно дорожать.Относительно стабильные ценники имеет плодовоовощная продукция. В апреле она подорожала всего на 0,9%. Непродовольственные товары прибавили в стоимости около 0,4 процента, но в годовом выражении поднялись на 2,8%. Специалисты отмечают, что снижение ценника нефтепродуктов должно стабилизировать рынок продуктов питания, но только со временем.