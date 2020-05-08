В Сети появились слухи о преждевременных родах Ольги Рапунцель





Ольга Рапунцель очень хотела вернуться в Россию, чтобы именно там родить своего второго ребенка, но из-за карантина руководство проекта не смогло доставить участников «Дом-2» в Москву. Ольга Рапунцель начала настраивать себя на роды на Сейшелах и даже нашла хорошего специалиста. Девушка сообщила фанатам, что у нее родится девочка и дата родов выпадает на начало июня. Недавно в Сети начали распространяться слухи о том, что супруга Дмитрия Дмитренко находится в клинике и уже стала матерью во второй раз.Пользователи Сети буквально засыпали Ольгу Рапунцель вопросами. Некоторые интересуются, родила участница «Дом-2» преждевременно или она обманула фанатов, сказав им неправильный срок беременности. Сама Ольга Рапунцель пока не прокомментировала данную информацию, Дмитрий Дмитренко также не ответил на вопросы зрителей «Дом-2».