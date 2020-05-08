АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

В Сети появились слухи о преждевременных родах Ольги Рапунцель

В Сети появились слухи о преждевременных родах Ольги Рапунцель. По предварительной информации, супруга Дмитрия Дмитренко находится в одной из клиник на Сейшелах.
В Сети появились слухи о преждевременных родах Ольги Рапунцель

Ольга Рапунцель очень хотела вернуться в Россию, чтобы именно там родить своего второго ребенка, но из-за карантина руководство проекта не смогло доставить участников «Дом-2» в Москву. Ольга Рапунцель начала настраивать себя на роды на Сейшелах и даже нашла хорошего специалиста. Девушка сообщила фанатам, что у нее родится девочка и дата родов выпадает на начало июня. Недавно в Сети начали распространяться слухи о том, что супруга Дмитрия Дмитренко находится в клинике и уже стала матерью во второй раз.

Пользователи Сети буквально засыпали Ольгу Рапунцель вопросами. Некоторые интересуются, родила участница «Дом-2» преждевременно или она обманула фанатов, сказав им неправильный срок беременности. Сама Ольга Рапунцель пока не прокомментировала данную информацию, Дмитрий Дмитренко также не ответил на вопросы зрителей «Дом-2».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:07

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты назвали самые важные действия для защиты данных от…
Упражнение "колесо" помогает дочери Тимати и Алены Шишковой сохранить стройную…
Познер заявил, что "Бесогон ТВ" Михалкова вызывает у него…
Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала пустынные улицы Киева на…
Политолог Федор Лукьянов: "Миру угрожает новая холодная война — между Пекином и…
Максим Галкин: «Не я был кошкой между Аллой и Киркоровым, все было…
В России в апреле зафиксирован рекордный рост цен с 2008…
«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмущена поездкой Смолова в Испанию во время…
Протоиерей Дмитрий Смирнов оправдал практику освящения ядерного…
В Сети появились слухи о преждевременных родах Ольги…
Родственник Водяновой Бернар Арно потерял 30 млрд долларов из-за…
«Личная жизнь у меня – разная»: Родион Газманов удивил подписчиков снимком с резиной…
Китайские ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым…
"Самый любимый и родной мой человек": Настя Каменских поздравила Потапа с днем…
Triton представила подводную лодку DeepView 24 для…
Анна Семенович переквалифицировалась в стилиста-парикмахера на…
Сотрудники РАН рассказали россиянам о правильной обработке продуктов от…
Брижит Бардо будут судить во Франции за расистские…
Ученые выяснили принцип распределения волос на на теле…
Айза Анохина похвасталась новой машиной за 8 миллионов…
Рогозин раскритиковал ученых МГУ за план добычи золота на…
Родственник Андрея Григорьева-Апполонова нашел свою любовь на шоу…
Ученые: Вселенная может иметь…
«Вживаюсь в роль зайки»: Любовь Успенская разыграла поклонников сообщением о фотосессии для…
С 1 июня в России по закону будет запрещено арестовывать и облагать налогами пенсии и…
Кардиолог Владимир Хорошев: «Бабкина может вновь подхватить пневмонию, пока не будет создана вакцина от…
Юристы рассказали о правилах получения накопительной пенсии по наследству в…
Юрист Соловьев рассказал, как мошенники пользуются оставленными в магазинах…
Просмотреть все новости