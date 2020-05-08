«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмущена поездкой Смолова в Испанию во время карантина
Екатерина Гордон возмущена полетом Федора Смолова в Испанию во время того, как для все остальных пандемия коронавируса закрыла границы. По словам юриста, пренебрежение законами, которое показывает жених внучки Бориса Ельцина, должно быть наказано.
Екатерина Гордон уверена – правила должны быть едины для всех, ведь коронавирус не делает различия между власть имущими и бедными. Поведение футболиста несет угрозу не только его здоровью, ни и окружающим людям.
На своей странице в Instagram правозащитница возмутилась тем, что на жениха внучки Бориса Ельцина не распространяются наказания за нарушение карантинных мер. По словам Гордон, пока представителям среднего класса приходится брать электронное разрешение, чтобы добраться до работы или «навестить дедов», для Федора Смолова не является проблемой путешествовать за границу по желанию. Кроме того юрист отметила, что у нее сложилось впечатление об избранности слоев населения, которые должны соблюдать правила карантина и могут быть оштрафованы за их игнорирование.
Ранее сообщалось, что Смолов вернулся в Россию из Испании еще в начале карантина. Для того, чтобы пересечь границу, футболисту тогда понадобилось добираться на родину через Белоруссию, так как авиасообщения уже были закрыты. Теперь же в европейскую страну спортсмен улетел частным самолетом.
Екатерина Гордон уверена – правила должны быть едины для всех, ведь коронавирус не делает различия между власть имущими и бедными. Поведение футболиста несет угрозу не только его здоровью, ни и окружающим людям.
На своей странице в Instagram правозащитница возмутилась тем, что на жениха внучки Бориса Ельцина не распространяются наказания за нарушение карантинных мер. По словам Гордон, пока представителям среднего класса приходится брать электронное разрешение, чтобы добраться до работы или «навестить дедов», для Федора Смолова не является проблемой путешествовать за границу по желанию. Кроме того юрист отметила, что у нее сложилось впечатление об избранности слоев населения, которые должны соблюдать правила карантина и могут быть оштрафованы за их игнорирование.
Ранее сообщалось, что Смолов вернулся в Россию из Испании еще в начале карантина. Для того, чтобы пересечь границу, футболисту тогда понадобилось добираться на родину через Белоруссию, так как авиасообщения уже были закрыты. Теперь же в европейскую страну спортсмен улетел частным самолетом.
Спорт
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:16