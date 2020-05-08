Протоиерей Дмитрий Смирнов оправдал практику освящения ядерного оружия

«Ядерное оружие может подлежать освящению. Церковь придает соответствующему ритуалу все, что применяет человек. Это может быть дом, автомобиль, одежда или любой другой предмет. В свое время Россия смогла выжить благодаря вооружению. После Второй мировой войны в Великобритании предлагали сбросить на 27 городов нашей страны ядерные бомбы, чтобы нас не было. Только из-за возможного ответа делать это не стали», - рассказал Смирнов.





Протоиерей высказался по поводу ощущений во время освещения ядерного оружия. Он чувствовал, что делает «нечто великое». По словам Смирнова, Россия по собственной инициативе не будет использовать свое вооружение. Оно разрабатывается исключительно для того, чтобы сдерживать потенциального противника. США доказали возможность применения ядерных боеголовок в Нагасаки и Хиросиме.