АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Плохой сон у детей до года является предвестником…
EUR 80.06 USD 74.12
Курс валют на 08.05.2020

Протоиерей Дмитрий Смирнов оправдал практику освящения ядерного оружия

Протоиерей Дмитрий Смирнов оценил практику освящения ядерного оружия. По его словам, благодаря атомным мощностям «Россия до сих пор существует».

«Ядерное оружие может подлежать освящению. Церковь придает соответствующему ритуалу все, что применяет человек. Это может быть дом, автомобиль, одежда или любой другой предмет. В свое время Россия смогла выжить благодаря вооружению. После Второй мировой войны в Великобритании предлагали сбросить на 27 городов нашей страны ядерные бомбы, чтобы нас не было. Только из-за возможного ответа делать это не стали», - рассказал Смирнов.

Протоиерей высказался по поводу ощущений во время освещения ядерного оружия. Он чувствовал, что делает «нечто великое». По словам Смирнова, Россия по собственной инициативе не будет использовать свое вооружение. Оно разрабатывается исключительно для того, чтобы сдерживать потенциального противника. США доказали возможность применения ядерных боеголовок в Нагасаки и Хиросиме.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты назвали самые важные действия для защиты данных от…
Упражнение "колесо" помогает дочери Тимати и Алены Шишковой сохранить стройную…
Познер заявил, что "Бесогон ТВ" Михалкова вызывает у него…
Звезда «Сватов» Анна Кошмал показала пустынные улицы Киева на…
Политолог Федор Лукьянов: "Миру угрожает новая холодная война — между Пекином и…
Максим Галкин: «Не я был кошкой между Аллой и Киркоровым, все было…
В России в апреле зафиксирован рекордный рост цен с 2008…
«Жених внучки Ельцина спокойно летает»: Гордон возмущена поездкой Смолова в Испанию во время…
Протоиерей Дмитрий Смирнов оправдал практику освящения ядерного…
В Сети появились слухи о преждевременных родах Ольги…
Родственник Водяновой Бернар Арно потерял 30 млрд долларов из-за…
«Личная жизнь у меня – разная»: Родион Газманов удивил подписчиков снимком с резиной…
Китайские ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым…
"Самый любимый и родной мой человек": Настя Каменских поздравила Потапа с днем…
Triton представила подводную лодку DeepView 24 для…
Анна Семенович переквалифицировалась в стилиста-парикмахера на…
Сотрудники РАН рассказали россиянам о правильной обработке продуктов от…
Брижит Бардо будут судить во Франции за расистские…
Ученые выяснили принцип распределения волос на на теле…
Айза Анохина похвасталась новой машиной за 8 миллионов…
Рогозин раскритиковал ученых МГУ за план добычи золота на…
Родственник Андрея Григорьева-Апполонова нашел свою любовь на шоу…
Ученые: Вселенная может иметь…
«Вживаюсь в роль зайки»: Любовь Успенская разыграла поклонников сообщением о фотосессии для…
С 1 июня в России по закону будет запрещено арестовывать и облагать налогами пенсии и…
Кардиолог Владимир Хорошев: «Бабкина может вновь подхватить пневмонию, пока не будет создана вакцина от…
Юристы рассказали о правилах получения накопительной пенсии по наследству в…
Юрист Соловьев рассказал, как мошенники пользуются оставленными в магазинах…
Просмотреть все новости