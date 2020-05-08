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Китайские ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым путем

Китайские ученые сообщили о том, что им удалось доказать способность COVID-19 передаваться половым путем. К таким выводам специалисты пришли после того, как изучили результаты тестирования мужчин, которые были пациентами китайской больницы Шанцю.

Китайские ученые доказали способность COVID-19 передаваться половым путем


Ученые исследовали 38 пациентов и в сперме шести из них обнаружили следы коронавируса. По словам китайских специалистов, эти мужчины уже выздоравливали, но, оказалось, что они оставались заразными. Эксперты отметили, что тесты провели на небольшой группе, поэтому сведения могут не показывать полную картину. Ранее изучили анализы 12 заболевших мужчин, в сперме которых SARS-CoV-2 обнаружено не было.

Специалисты из Китая решили проверить передачу COVID-19 половым путем, так как эти факторы были выявлены при лихорадках Эбола и Зика. Однако пока ученые не могут ответить на вопрос, влияют ли возбудители коронавирусной инфекции, которые находятся в сперме мужчин, на организм партнера во время интима. Требуется дополнительное проведение исследований, а также ученые хотят выяснить, как COVID-19 может в перспективе сказаться на репродуктивной системе переболевших пациентов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:55

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