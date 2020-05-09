75-летие Великой Победы: Малоизвестные факты о Великой Отечественной войне

Адольф Гитлер поздравил Иосифа Сталина с 60-летием

Сталин снял с поста министра иностранных дел в угоду Гитлеру

В начале войны Сталин думал, что его арестуют

Германия не бомбила Липецк

Советские воины должны были носить латы

Немцев пугали звуками трактора

Брать Рейхстаг было бессмысленно

Бриллианты для орденов «Победа»





Мало кто знает, что лидер фашистской Германии Адольф Гитлер поздравил с 60-летием Иосифа Сталина. Об этом факте впоследствии историки старались не вспоминать. В то же время в предвоенные годы СССР и Германия поддерживали «дружеские отношения». В номере газеты под названием «Правда», который датирован 21 декабря 1939 года, было обнародовано поздравление от Гитлера по случаю 60-летия главы СССР. Тогда никто не мог даже догадаться, что через полтора года начнется война.Максим Литвинов, занимающий пост главы МИД СССР, был очень опытным дипломатом. Со стороны властей к нему не было никаких претензий. В апреле 1939 года Иосиф Сталин неожиданно освободил его от обязанностей. Тогда были предъявлены формальные претензии, связанные со слишком тесными контактами с иностранцами. К слову, они полагались ему по должности. Свое решение правитель объяснил скорым подписанием мирного договора между СССР и Германией. Сам же Литвинов по национальности был евреем, а этот народ ненавидел Адольф Гитлер.Когда Иосиф Сталин рано утром 22 июня 1941 года узнал, что Германия напала на Советский Союз, вождь решил, что его хотят арестовать. Правитель не исключал возможности, что однажды он окажется в местах лишения свободы.Для этого, по его словам, имелись определенные основания. Все дело в том, что Сталин рассчитывал на то, что будет работать пакт о ненападении, подписанный Молотовым и Риббентропом. В какой-то степени по его вине страна оказалась не готова к военным действиям.Последними узнали о войне немецкие дипломатыНемецкие дипломаты, работающие в посольстве в Москве, последними узнали, что между СССР и Германией стартовали военные действия. Это сообщение они услышали по советскому радио. На родине дипломатов по каким-то причинам никто не проинформировал о последних событиях. Когда сотрудники посольства услышали слова о войне от диктора по радио, то оказались шокированы.Когда шла Великая Отечественная война, самолетам Германии было запрещено бомбить город Липецк. Такой приказ был отдан, поскольку там располагалась секретная авиашкола. Там еще в конце 1920-х годов проходили обучение немецкие летчики. Многие студенты встречались с местными жительницами, которые родители от них внебрачных детей. Зная эту информацию, Адольф Гитлер запретил сбрасывать на Липецк бомбы.Все привыкли к тому, что средневековые рыцари носили латы. Во время ВОВ была попытка использовать их во время сражений. Доспехи изготавливались для артиллеристов и пехотинцев Уральского добровольческого танкового корпуса. Однако на практике они были применены только один раз в 1943 году. Латы оказались настолько тяжелыми, что прямо после боя солдаты бросили их.В ходе обороны Сталинграда военные решили использовать танки серии НИ. На самом деле немцев пугали обычными тракторами, которые были оснащены пулеметами и обшиты броней. Непосредственно в процессе военных действий эти машины являлись малоэффективными. В то же время их размеры очень пугали оппонентов из Германии.Все знают, что ВОВ практически закончилась, когда советская армия установила контроль над Рейхстагом и разместила там знамя Победы. На самом деле это здание не играло стратегическую роль. Скорее оно являлось обычным символом, поскольку там проводились заседания парламента, разогнанного Гитлером после прихода к власти.7 ноября 1944 года Иосиф Сталин произнес традиционную праздничную речь, в которой заявил, что в скором будущем знамя Победы можно будет увидеть над немецким Рейхстагом. Когда армия СССР дошла до Берлина, они поспешили реализовать пожелание вождя.Состав санитарной сумки полевых медиковПолевые медики носили с собой санитарную сумку с красным крестом. В ней находились раствор йода, кофеин в форме таблеток, нашатырный спирт, повязки, булавки для них, бинт, перевязочные косынки и пакет, жгут, пластырь, ножницы и нож. Вес всего содержимого составлял порядка 3,5 килограммов.Высший военный орден «Победа» был утвержден в ноябре 1943 года. Над ним работали выдающиеся мастера-ювелиры, используя золото, платину, серебро, искусственные рубины, бриллианты. Экспертиза, проведенная в 2010 году, показали, что часть бриллиантов взяли в императорских орденах, хранящихся в Гохране.