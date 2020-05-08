"Самый любимый и родной мой человек": Настя Каменских поздравила Потапа с днем рождения

Настя Каменских опубликовала постельное фото Потапа. В комментарии она сообщила, что каждое утро просыпается с чувством бесконечной благодарности за то, что может обнимать, целовать, любить и быть просто рядом со своим мужем. Исполнительница считает Потапа гением, а также чувствительным и ласковым человеком. Настя Каменских пожелала своему возлюбленному, чтобы его талант и вечный огонь внутри, магия, которую он создаёт для всего мира, не иссякнут никогда. В конце певица написала: "Да что же я говорю, конечно она не иссякнет потому, что ты и есть этот вечный мотор и генератор солнечного луча, который пронзает светом добра и любви".Подписчики поздравили именинника и пожелали ему здоровья, удачи в творчестве и в жизни, семейного счастья, а также оставаться таким же позитивным. За 30 минут публикация Настя Каменских набрала более 53 000 лайков.