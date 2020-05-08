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Анна Семенович переквалифицировалась в стилиста-парикмахера на карантине

Анна Семенович решила не терять времени, сидя без дела на карантине, и переквалифицировалась из артистки в стилиста-парикмахера. Навыки в этой новой для себя профессии звезда продемонстрировала на видео, размещенном в Instagram-аккаунте.
Анна Семенович переквалифицировалась в стилиста-парикмахера на карантине

Певица начала свой ролик с рекламы импровизированного салона «У Аннушки на даче». Судя по видео, пока первым и единственным клиентом Анны Семенович стала ее мама. Артистка поработала над образом родительницы с помощью краски из масс-маркета, сделав женщину блондинкой.

В подписи к посту Семенович продолжила зазывать потенциальных клиентов к себе на дачу, обещая, что там их «покрасят, причешут и накормят». При том все это будет в лучших традициях сферы обслуживания – с хорошим настроением и установкой «клиент всегда прав». Певица обещает небольшую стоимость предлагаемых процедур, а также наличие мест для записи. К этому заявлению бывшая участница «Блестящих» добавила хештеги #надаче, #семья и #позитиввмассы.

Поклонники звезды оценили ее задор и поблагодарили за позитивные эмоции, подаренные коротким роликом. Кроме того, фолловеры отметили, что артистка куда ближе к народу, чем кажется – она, как и многие, красит свою маму зубной щеткой вместо профессиональных кистей.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:36

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