Анна Семенович переквалифицировалась в стилиста-парикмахера на карантине

Певица начала свой ролик с рекламы импровизированного салона «У Аннушки на даче». Судя по видео, пока первым и единственным клиентом Анны Семенович стала ее мама. Артистка поработала над образом родительницы с помощью краски из масс-маркета, сделав женщину блондинкой.В подписи к посту Семенович продолжила зазывать потенциальных клиентов к себе на дачу, обещая, что там их «покрасят, причешут и накормят». При том все это будет в лучших традициях сферы обслуживания – с хорошим настроением и установкой «клиент всегда прав». Певица обещает небольшую стоимость предлагаемых процедур, а также наличие мест для записи. К этому заявлению бывшая участница «Блестящих» добавила хештеги #надаче, #семья и #позитиввмассы.Поклонники звезды оценили ее задор и поблагодарили за позитивные эмоции, подаренные коротким роликом. Кроме того, фолловеры отметили, что артистка куда ближе к народу, чем кажется – она, как и многие, красит свою маму зубной щеткой вместо профессиональных кистей.