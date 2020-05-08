Triton представила подводную лодку DeepView 24 для туризма





Подлодка может вмещать в себя 24 пассажиров. В передней части борта располагается капитанский мостик с двумя посадочными местами для пилотов. Вес лодки составляет примерно 55 тонн. В движение ее приводят два двигателя на 27 лошадиных сил и четыре Vertran на 17 лошадиных сил, включающиеся только при наборе скорости.Представители Triton Submarines рассказали, что особое внимание было уделено безопасности туристов, находящихся внутри лодки. Было решено отказаться от использования литий-ионных аккумуляторов, заменив их на свинцово-кислотные. Батарей такого типа достаточно для 14 часов автономной работы двигателей, обеспечивающих среднюю скорость в 5,5 километра в час.На боковых частях подводной лодки установлены 10 светодиодных фонарей для освещения всего, что происходит вокруг. Разработчики создали максимально простую систему управления бортом. Контролировать скорость и направление движения можно с помощью обычного сенсорного дисплея. Первые DeepView 24 появятся в сети курортов Vinpearl уже к концу текущего года.