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Triton представила подводную лодку DeepView 24 для туризма

Компания Triton Submarines из США представила подводную лодку DeepView 24 для туризма. Борт может опускаться на глубину до 100 метров.
Triton представила подводную лодку DeepView 24 для туризма

Подлодка может вмещать в себя 24 пассажиров. В передней части борта располагается капитанский мостик с двумя посадочными местами для пилотов. Вес лодки составляет примерно 55 тонн. В движение ее приводят два двигателя на 27 лошадиных сил и четыре Vertran на 17 лошадиных сил, включающиеся только при наборе скорости.

Представители Triton Submarines рассказали, что особое внимание было уделено безопасности туристов, находящихся внутри лодки. Было решено отказаться от использования литий-ионных аккумуляторов, заменив их на свинцово-кислотные. Батарей такого типа достаточно для 14 часов автономной работы двигателей, обеспечивающих среднюю скорость в 5,5 километра в час.

На боковых частях подводной лодки установлены 10 светодиодных фонарей для освещения всего, что происходит вокруг. Разработчики создали максимально простую систему управления бортом. Контролировать скорость и направление движения можно с помощью обычного сенсорного дисплея. Первые DeepView 24 появятся в сети курортов Vinpearl уже к концу текущего года.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:41

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