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Родственник Водяновой Бернар Арно потерял 30 млрд долларов из-за кризиса

Аналитики подсчитали убытки богатых людей мира из-за кризиса и определили наиболее пострадавшего. Им оказался родственник российской модели Натальи Водяновой Бернар Арно, владелец LVMH, потерявший 30 млрд долларов.
Родственник Водяновой Бернар Арно потерял 30 млрд долларов из-за кризиса

Потеряв 19% своего состояния, собственник группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy оказался лидером среди миллиардеров, кому пандемия коронавируса нанесла значительный материальный ущерб. В результате ограничительных мер сеть его бутиков понесла серьёзные убытки. Несмотря на это, Арно, сумевший сохранить имеющиеся активы, готов бороться с кризисными явлениями и даже планирует расширить модную империю.

Свёкор Водяновой объявил о намерении приобрести за 16 млрд долларов компанию Tiffany & Co. Экс-председатель LVMH Americas Полин Браун отмечает, что Бернар Арно по-прежнему остается одним из успешных «риск-менеджеров» мира. Офлайн-торговля стала убыточной и в России. Изменившиеся условия жизнедеятельности людей вызвали необходимость переноса продаж в виртуальный режим и закрытия до конца года 50% магазинов, реализующих товары в торговых залах.

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Добавил: Драгоморецкая Антонина Сегодня, 10:04

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