Родственник Водяновой Бернар Арно потерял 30 млрд долларов из-за кризиса





Потеряв 19% своего состояния, собственник группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy оказался лидером среди миллиардеров, кому пандемия коронавируса нанесла значительный материальный ущерб. В результате ограничительных мер сеть его бутиков понесла серьёзные убытки. Несмотря на это, Арно, сумевший сохранить имеющиеся активы, готов бороться с кризисными явлениями и даже планирует расширить модную империю.Свёкор Водяновой объявил о намерении приобрести за 16 млрд долларов компанию Tiffany & Co. Экс-председатель LVMH Americas Полин Браун отмечает, что Бернар Арно по-прежнему остается одним из успешных «риск-менеджеров» мира. Офлайн-торговля стала убыточной и в России. Изменившиеся условия жизнедеятельности людей вызвали необходимость переноса продаж в виртуальный режим и закрытия до конца года 50% магазинов, реализующих товары в торговых залах.