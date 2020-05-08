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Айза Анохина похвасталась новой машиной за 8 миллионов рублей

Отечественная телеведущая и бьюти-блогер Айза Анохина на странице в Instagram похвасталась недавним крупным приобретением. Знаменитость купила новую машину, стоимость которой в автосалоне варьируется в районе 8 миллионов рублей.
Айза Анохина похвасталась новой машиной за 8 миллионов рублей

Некоторое время назад Айза Анохина в соцсети уже обсуждала намерение купить новое авто, но тогда писала, что ценник на понравившуюся модель вырос, поэтому приобретение, вероятно, придётся отложить. В одной из недавних публикаций блогер похвасталась покупкой – голубым Porsche Cayenne. Анохина отметила, что сейчас не совсем подходящее время, чтобы «светить» купленные дорогие вещи, но она просто не смогла удержаться. Оказалось, что авто приобреталось ещё «до конца света», то есть, до начала пандемии коронавируса и введения карантинных мер, и теперь просто «пылится» в гараже, так как пока нет возможности выезжать в город без особой необходимости.

Айза Анохина строго соблюдает рекомендованный режим социального дистанцирования и призывает своих подписчиков тоже не нарушать карантин, лишний раз не подвергаясь риску заражения. Из дома блогер выходит лишь изредка, к примеру, к врачу или в магазин за покупками, но в последнем случае старается «закупаться» на неделю.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:16

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