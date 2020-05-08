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Брижит Бардо будут судить во Франции за расистские высказывания

Бриджит Бардо предстанет перед судом во Франции из-за расистских высказываний в адрес жителей острова Реюньон. Ранее она пять раз привлекалась к ответственности за аналогичные инциденты.
Брижит Бардо будут судить во Франции за расистские высказывания

Префект Реюньона заявил, что Бардо назвала жителей небольшого французского острова «выродившимся народом». По словам актрисы, ее смутило обращение с животными во время национальных праздников. Бардо несколько раз становилась свидетельницей жертвоприношений, которые «не укладываются ни в какие моральные принципы».

Французское издание Parisien сообщило, что ситуацию прокомментировал прокурор Реюньона Сан-Дени Эрик Туффери. Он критически высказался в адрес Бардо и призвал извиниться за свои слова. По его мнению, ничто не оправдывает расистские заявления актрисы в адрес жителей острова.
«Мы ходатайствовали о передаче дела Бардо в уголовный суд, так как оно не вписывается в административное правовое поле. Его рассмотрение должно состояться в начале следующего месяца. Позволять себе такие слова недопустимо, особенно если речь идет не об уроженце острова», - рассказал прокурор Реюньона.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:25

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