Брижит Бардо будут судить во Франции за расистские высказывания

«Мы ходатайствовали о передаче дела Бардо в уголовный суд, так как оно не вписывается в административное правовое поле. Его рассмотрение должно состояться в начале следующего месяца. Позволять себе такие слова недопустимо, особенно если речь идет не об уроженце острова», - рассказал прокурор Реюньона.





Префект Реюньона заявил, что Бардо назвала жителей небольшого французского острова «выродившимся народом». По словам актрисы, ее смутило обращение с животными во время национальных праздников. Бардо несколько раз становилась свидетельницей жертвоприношений, которые «не укладываются ни в какие моральные принципы».Французское издание Parisien сообщило, что ситуацию прокомментировал прокурор Реюньона Сан-Дени Эрик Туффери. Он критически высказался в адрес Бардо и призвал извиниться за свои слова. По его мнению, ничто не оправдывает расистские заявления актрисы в адрес жителей острова.