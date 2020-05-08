Сотрудники РАН рассказали россиянам о правильной обработке продуктов от коронавируса





Светлана Поддубко из Института медико-биологических проблем при РАН сообщила, что обработка препаратами, в которых имеется хлор, может нести угрозу для здоровья человека. Средства с данным веществом требуется убирать спустя полчаса с момента нанесения. Поддубко сообщила, что фрукты и овощи в обязательном порядке должны промываться горячей водой, поскольку вирус не способен выдержать температуру свыше 40 градусов. В то же время она указала на необходимость мыть продукты до их отправки в холодильную камеру, поскольку в условиях низких температур и ограниченного пространства вирус имеет больший срок сохранения, нежели на открытом воздухе.Для россиян запустили горячую линию, которая помогает проконсультироваться по вопросам здорового питания. Это должно оказать помощь в поддержке нормального функционирования организма на фоне ограничительных мер с пандемией коронавируса. Горячая линия создана с привлечением специалистов Федерального исследовательского центра биотехнологии и питания.