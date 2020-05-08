Ученые выяснили принцип распределения волос на на теле человека





Профессор Сара Миллар рассказала о том, что исследователям удалось обнаружить ингибитор, при выработке которого блокируется WNT-путь. Этот молекулярный сигнальный пункт контролирует развитие эмбриона и отвечает за различия между однородными клетками. WNT оказывает влияние на рост волос и заживление ран.Ученые в процессе проведения исследования заметили, как участкам кожи, на которых нет волос, удается производить ингибитор, который разрывает этот сигнальный пункт. Специалисты из США назвали белок, присутствующий в тканях как взрослых людей, так и эмбрионов, Dickkopf 2 или DKK2.В ходе эксперимента ученые изучили кожу мышей на подошве, которая похожа с покрытием ладоней человека. Оказалось, что в ней ярко выражен белок DKK2, а когда его удалили, то начался активный рост волос. Поэтому эксперты пришли к выводам, что различные участки кожи имеют систему, которая отвечает за растительность на теле. Однако часть из них заблокирована ингибитором.