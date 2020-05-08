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Ученые выяснили принцип распределения волос на на теле человека

Ученые, которые работают в Университете Пенсильвании, а также их коллеги из Медицинской школы Перельмана, рассказали, по какому принципу распределяются волосы на теле человека. В этом вопросе они видят головоломку, так как почему-то кожа ступней и ладоней не покрыта растительностью.

Ученые выяснили принцип распределения волос на на теле человека


Профессор Сара Миллар рассказала о том, что исследователям удалось обнаружить ингибитор, при выработке которого блокируется WNT-путь. Этот молекулярный сигнальный пункт контролирует развитие эмбриона и отвечает за различия между однородными клетками. WNT оказывает влияние на рост волос и заживление ран.

Ученые в процессе проведения исследования заметили, как участкам кожи, на которых нет волос, удается производить ингибитор, который разрывает этот сигнальный пункт. Специалисты из США назвали белок, присутствующий в тканях как взрослых людей, так и эмбрионов, Dickkopf 2 или DKK2.

В ходе эксперимента ученые изучили кожу мышей на подошве, которая похожа с покрытием ладоней человека. Оказалось, что в ней ярко выражен белок DKK2, а когда его удалили, то начался активный рост волос. Поэтому эксперты пришли к выводам, что различные участки кожи имеют систему, которая отвечает за растительность на теле. Однако часть из них заблокирована ингибитором.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:19

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