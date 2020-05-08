Родственник Андрея Григорьева-Апполонова нашел свою любовь на шоу «Дом-2»

После безвременной кончины сестры Григорьева-Апполонова Юлии прошло почти три года. Все это время ее бывший супруг Андрей Бурдуков (взявший в браке фамилию жены) работал над тем, чтобы справится с потерей. Это, судя по всему, принесло свои плоды, и певец пришел к решению, что готов вновь попытаться обрести счастье в личной жизни.Для поиска любви мужчина решил воспользоваться шоу «Дом-2». Он подал заявку на участие в проекте, которая была вскоре одобрена, и пришел на телестройку. Новые отношения у артиста завязались очень быстро. Спустя всего месяц молодой человек начал встречаться с Надин Зданявичене.Поначалу поклонники «Дома-2» скептически отнеслись к новой паре, считая их проявления чувств пиаром и фикцией, но вскоре изменили свое мнение. Причиной тому стало решение Зданявичене отказаться от дальнейшего участия в проекте ради тезки звезды «Иванушек».