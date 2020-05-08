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Родственник Андрея Григорьева-Апполонова нашел свою любовь на шоу «Дом-2»

Родственник и полный тезка звезды «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова оправился от смерти жены и решил вновь обрести счастье в личной жизни. В этом певцу помог проект «Дом-2», где он достаточно быстро сумел найти свою новую любовь.
Родственник Андрея Григорьева-Апполонова нашел свою любовь на шоу «Дом-2»

После безвременной кончины сестры Григорьева-Апполонова Юлии прошло почти три года. Все это время ее бывший супруг Андрей Бурдуков (взявший в браке фамилию жены) работал над тем, чтобы справится с потерей. Это, судя по всему, принесло свои плоды, и певец пришел к решению, что готов вновь попытаться обрести счастье в личной жизни.

Для поиска любви мужчина решил воспользоваться шоу «Дом-2». Он подал заявку на участие в проекте, которая была вскоре одобрена, и пришел на телестройку. Новые отношения у артиста завязались очень быстро. Спустя всего месяц молодой человек начал встречаться с Надин Зданявичене.

Поначалу поклонники «Дома-2» скептически отнеслись к новой паре, считая их проявления чувств пиаром и фикцией, но вскоре изменили свое мнение. Причиной тому стало решение Зданявичене отказаться от дальнейшего участия в проекте ради тезки звезды «Иванушек».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:07

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