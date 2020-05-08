Рогозин раскритиковал ученых МГУ за план добычи золота на Луне

«Предлагаю подсчитать, сколько будет стоить все это. Начать нужно со старта сверхмощной ракеты с Земли. На нее уже можно отложить несколько сотен миллионов долларов. Поиск полезных ископаемых, их добыча, транспортировка, выплавка и многое другое также обойдутся в крупные суммы. На выходе мы имеем рискованный и потенциально убыточный проект», - рассказал Рогозин.





Ученые из МГУ оценили драгоценные металлы на Луне в 50 миллиардов долларов. По мнению специалистов, ресурсы станут основной целью коммерческих предприятий, которые уже сейчас анонсируют разработки космических кораблей для полетов на спутник Земли.Рогозин призвал сперва провести детальные расчеты стоимости путешествия на Луну, создания инфраструктуры для транспортировки ископаемых, поиска золота в недрах спутника и многих других процессов. По словам главы ведомства, проекты такого типа могут не только не окупиться, но и принести убытки.Глава ведомства отметил, что для реализации инициативы нужны не только средства, но и технологии, не существующие в настоящее время. В 2021 году состоится отправка аппарата «Луна-25», который даст старт к освоению спутника. По итогам миссии можно будет говорить о дальнейшей судьбе проекта.