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Ученые: Вселенная может иметь сознание

Ученые сообщают, что Вселенная может иметь собственное сознание. В течение многих лет рассматривается теория интегрированной информации.
Ученые: Вселенная может иметь сознание

Исследование предполагает, что любой предмет, включая автомобиль или субатомную частицу, имеет сознание. Масштабируя это до макромасштаба можно говорить о существовании сознания у самой Вселенной. Приверженцы теории рассматривают, что любой элемент из категории неживой природы располагает данным фактором и может описываться языком математики. Последующая разработка научной мысли в этом направлении может привести к изменению понимания мира, уверен Йоханнес Кляйнер, сотрудничающий с Мюнхенским центром математической философии.

Математики выразили мнение, что сознание базируется на атомных частицах. Сложность всех процессов мышления прямо пропорциональна плотности их соединений. Кора мозга человека показывает густое скопление нейронов. В результате там осуществляются крайне сложные процессы вычислений. Доказательство наличия сознания у Вселенной нуждается в контроле «веса» данного «Я». В соответствующих целях математики использовали термин «фи», являющийся своего рода аналогом килограммов. Создаваемое теоретическое обоснование ставит целью оказать людям помощь в создании нейронной базы сознания и попытки провести аналогию для пространства космоса. Не исключается, что там функционируют законы, принуждающие жителей Земле к тем либо иным решениям.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:03

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