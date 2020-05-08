С 1 июня в России по закону будет запрещено арестовывать и облагать налогами пенсии и соцвыплаты





Новый закон распространяется на алименты, выплаты по возмещению вреда здоровью, материнский капитал, монетизацию льгот и другие социальные компенсации. Соответствующий запрет существовал и ранее, но имел ряд юридических нестыковок, ввиду чего пенсионерам нередко приходилось доказывать свою правоту в суде. Банки не видели, какие именно средства поступают на счета льготников, маркируя их подлежащими списанию.Социальные выплаты с 1 июня будут маркироваться с помощью специального кода о типе дохода. Списания приставы смогут производить только с других типов дохода гражданина или его личных средств.Пенсионерам также упростят процесс получения компенсаций. Это в первую очередь касается жителей Крайнего Севера. Минтруд предложил правки в нормативные акты, которые подразумевают получение средств за проезд к месту отдыха по упрощенной процедуре с минимальным количеством бюрократических тонкостей.