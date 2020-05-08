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С 1 июня в России по закону будет запрещено арестовывать и облагать налогами пенсии и соцвыплаты

С 1 июня в России вступит в силу закон, запрещающий наложения ареста и обложение налогами пенсионных выплат. Приставы не смогут удерживать средства с ряда социальных пособий.
С 1 июня в России по закону будет запрещено арестовывать и облагать налогами пенсии и соцвыплаты

Новый закон распространяется на алименты, выплаты по возмещению вреда здоровью, материнский капитал, монетизацию льгот и другие социальные компенсации. Соответствующий запрет существовал и ранее, но имел ряд юридических нестыковок, ввиду чего пенсионерам нередко приходилось доказывать свою правоту в суде. Банки не видели, какие именно средства поступают на счета льготников, маркируя их подлежащими списанию.

Социальные выплаты с 1 июня будут маркироваться с помощью специального кода о типе дохода. Списания приставы смогут производить только с других типов дохода гражданина или его личных средств.

Пенсионерам также упростят процесс получения компенсаций. Это в первую очередь касается жителей Крайнего Севера. Минтруд предложил правки в нормативные акты, которые подразумевают получение средств за проезд к месту отдыха по упрощенной процедуре с минимальным количеством бюрократических тонкостей.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 08:54

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