«Вживаюсь в роль зайки»: Любовь Успенская разыграла поклонников сообщением о фотосессии для Playboy





На появившемся в соцсети снимке Любовь Успенская запечатлена сидящей на кровати в свободной белой футболке, чёрных брюках и с чёрно-белой повязкой на голове с небольшими «ушками». В подписи к публикации певица сообщила, что получила приглашение принять участие в фотосессии для Playboy, а потому начала «вживаться в роль зайки». Ниже Успенская прикрепила несколько хештегов, один из которых содержит слово «юмор», но вот на него, вероятно, обратили внимание не все поклонники знаменитости.В комментариях некоторые фолловеры напоминают Любови Успенской о возрасте, считая, что в 66 лет сниматься в откровенных фотосессиях уже не стоит. Другие раскритиковали «мягкое и пухлое» лицо певицы, но многие всё же поняли, что их разыграли, поблагодарив кумира за «шокирующую новость», в итоге поднявшую настроение.