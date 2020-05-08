«Вживаюсь в роль зайки»: Любовь Успенская разыграла поклонников сообщением о фотосессии для Playboy
Отечественная исполнительница шансона и городских романсов Любовь Успенская на странице в Instagram обнародовала новое фото, рассказав, что «вживается в роль зайки» для фотосессии мужскому журналу Playboy. Многие поклонники приняли сообщение всерьёз и далеко не все сразу поняли, что певица пошутила и просто всех разыграла.
На появившемся в соцсети снимке Любовь Успенская запечатлена сидящей на кровати в свободной белой футболке, чёрных брюках и с чёрно-белой повязкой на голове с небольшими «ушками». В подписи к публикации певица сообщила, что получила приглашение принять участие в фотосессии для Playboy, а потому начала «вживаться в роль зайки». Ниже Успенская прикрепила несколько хештегов, один из которых содержит слово «юмор», но вот на него, вероятно, обратили внимание не все поклонники знаменитости.
В комментариях некоторые фолловеры напоминают Любови Успенской о возрасте, считая, что в 66 лет сниматься в откровенных фотосессиях уже не стоит. Другие раскритиковали «мягкое и пухлое» лицо певицы, но многие всё же поняли, что их разыграли, поблагодарив кумира за «шокирующую новость», в итоге поднявшую настроение.
На появившемся в соцсети снимке Любовь Успенская запечатлена сидящей на кровати в свободной белой футболке, чёрных брюках и с чёрно-белой повязкой на голове с небольшими «ушками». В подписи к публикации певица сообщила, что получила приглашение принять участие в фотосессии для Playboy, а потому начала «вживаться в роль зайки». Ниже Успенская прикрепила несколько хештегов, один из которых содержит слово «юмор», но вот на него, вероятно, обратили внимание не все поклонники знаменитости.
В комментариях некоторые фолловеры напоминают Любови Успенской о возрасте, считая, что в 66 лет сниматься в откровенных фотосессиях уже не стоит. Другие раскритиковали «мягкое и пухлое» лицо певицы, но многие всё же поняли, что их разыграли, поблагодарив кумира за «шокирующую новость», в итоге поднявшую настроение.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 09:00